Băn khoăn chọn sách giáo khoa lớp 1

Chỉ còn gần 3 tháng nữa, các trường TH trên địa bàn tỉnh phải hoàn tất công tác chọn SGK cho HS lớp 1 năm học 2020-2021 theo chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018. Thời điểm này, các trường đã chuẩn bị nhân sự để thực hiện việc lựa chọn sách.

Đại diện nhiều trường TH cho rằng nên thống nhất chọn SGK cho HS toàn tỉnh. Trong ảnh: HS lớp 1E Trường TH Đoàn Kết (TP. Vũng Tàu) được cô giáo hướng dẫn làm Toán.

VẤT VẢ CHỌN SÁCH

Chương trình GDPT 2018 chính thức được áp dụng từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1 và tiếp tục triển khai theo lộ trình đến năm học 2024-2025 thực hiện đến lớp 5, 9 và 12. Luật Giáo dục 2019 quy định UBND tỉnh quyết định việc chọn sách sử dụng ổn định trong cơ sở GDPT trên địa bàn. Tuy nhiên, Luật này đến ngày 1/7/2020 mới có hiệu lực thi hành, trong khi các địa phương phải hoàn thành việc chọn SGK lớp 1 của năm học 2020-2021 trước tháng 3/2020. Do vậy, để kịp thời cung cấp sách lớp 1 cho năm học tới, việc chọn sách được thực hiện theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội. Theo đó, cơ sở giáo dục có thẩm quyền lựa chọn SGK. Mỗi trường học thành lập một hội đồng, gồm nhiều thành phần, trong đó hiệu trưởng là người quyết định. Hiện nay, các trường TH đã chủ động sắp xếp cơ sở vật chất, nhân sự, đồng thời có kế hoạch thành lập Hội đồng lựa chọn SGK lớp 1 để sẵn sàng triển khai chương trình GDPT 2018.

Tuy nhiên, việc giao quyền chọn sách cho các trường TH đã khiến công việc của ban giám hiệu và GV các trường học thêm vất vả. Thầy Vũ Quang Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường TH Lê Lợi (TP. Vũng Tàu) cho biết, năm học 2020-2021 nhà trường dự kiến có 6 lớp 1 với khoảng 240 HS. Trường đã bố trí 6 GV chính thức và 2 GV dự bị làm công tác giảng dạy HS lớp 1 ở năm học này. Đây cũng là những người sẽ tham gia vào việc lựa chọn SGK lớp 1 của nhà trường. Theo thầy Tuấn, để đi đến quyết định lựa chọn bộ SGK nào trong số 5 bộ sách mà Bộ GD-ĐT công bố không phải là việc dễ dàng. “Vừa đi dạy, GV vừa tham gia lựa chọn sách. Họ phải đọc hết 32 đầu sách rồi đánh giá, so sánh những ưu và nhược điểm giữa các bộ sách để người đứng đầu trường cân nhắc, lựa chọn sách cho lớp 1 năm học 2020-2021”, thầy Tuấn nói.

Phụ huynh chọn mua sách giáo khoa lớp 1 cho con em tại nhà sách Fahasa (Siêu thị Co.op Mart Vũng Tàu). Ảnh: ĐÔNG HIẾU

Lãnh đạo các trường TH khác kiến nghị Sở GD-ĐT sớm cung cấp 32 đầu SGK do Bộ GD-ĐT công bố để Hội đồng lựa chọn sách của các trường có thời gian nghiên cứu. Cô Nguyễn Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Huệ (TX. Phú Mỹ) cho hay, trường đã chuẩn bị các phương án và điều kiện để thực hiện chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1 từ năm học 2020-2021 khi kế hoạch bố trí 11 GV dạy lớp 1. Đây là những GV đã và đang dạy lớp 1, có trình độ chuyên môn giỏi, từ 35-45 tuổi. Cùng với Ban giám hiệu, các GV này sẽ tham gia chọn SGK lớp 1. Cô Thủy bày tỏ: “Việc đọc và lựa chọn SGK cần có thời gian. Từ ngày 23 đến 28/12, HS được nghỉ cuối học kỳ I nên GV cũng được nghỉ dạy. Do đó, tôi mong ngành GD-ĐT cung cấp SGK mẫu về cho các trường trước ngày 23/12 để GV nghiên cứu trong thời gian này”.

NÊN CHỌN SÁCH ĐỒNG BỘ

Việc giao quyền quyết định chọn SGK cho hiệu trưởng các trường TH đã thể hiện được sự công bằng, khách quan trong lựa chọn SGK cho HS của trường mình. Mỗi trường có thể lựa chọn những bộ sách phù hợp với điều kiện, năng lực tiếp cận kiến thức của HS và hoạt động giảng dạy của GV. Vì vậy, các trường có thể chọn những bộ SGK không giống nhau. Điều đó sẽ gây ra những mặt trái cho việc chọn lựa sách của hiệu trưởng các trường.

Cô Trần Thị An Pha, Hiệu trưởng Trường TH Đoàn Kết (TP. Vũng Tàu) cho biết, qua tìm hiểu 5 bộ SGK lớp 1 mà Bộ GD-ĐT công bố, lượng kiến thức giữa các bộ sách không có sự khác biệt nhiều. Nội dung kiến thức có sự tương đồng với chương trình lớp 1 đang giảng dạy cho HS hiện nay. Do vậy, việc chọn bộ sách nào cũng bảo đảm được kiến thức cho HS theo độ tuổi và khung chương trình học của Bộ GD-ĐT. Tuy nhiên, cô An Pha lo ngại việc chọn SGK không đồng nhất trên phạm vi toàn tỉnh sẽ khó khăn cho phụ huynh và HS có nguyện vọng chuyển con đến và đi giữa các trường. Các em đến học tại trường mới sẽ phải mua sách mới nếu trường này không chọn SGK giống trường cũ. Hơn nữa, việc quản lý và triển khai công tác chuyên môn của ngành GD-ĐT sẽ có nhiều bất cập, khó khăn.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng, việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020-2021 được thực hiện theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội. Hiệu trưởng được giao quyền chọn sách cho HS. Nhưng từ năm học 2021-2022 trở về sau, việc lựa chọn SGK lại áp dụng theo Luật Giáo dục 2019. Theo đó, Luật này quy định UBND tỉnh quyết định chọn sách sử dụng ổn định trong các cơ sở giáo dục. Việc lựa chọn SGK giữa Nghị quyết 88/2014/QH13 và Luật giáo dục 2019 có sự khác nhau. Vì vậy, nhiều trường TH đề xuất nên thống nhất lựa chọn SGK đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh.

Với việc lựa chọn SGK lớp 1 theo chương trình GDPT 2018, sách được chọn phải bảo đảm các yêu cầu phù hợp với điều kiện của địa phương và từng trường; chọn đủ SGK cho các môn học, hoạt động giáo dục ở các khối lớp. Mỗi môn học và hoạt động giáo dục chọn ít nhất 1 đầu SGK. Các trường cần lựa chọn SGK trong danh mục sách đã được Bộ GD-ĐT phê duyệt, cho phép sử dụng; công khai, minh bạch và đúng pháp luật. Sắp tới, ngành GD-ĐT sẽ phát SGK mẫu về cho các trường để ban giám hiệu và GV đọc, nghiên cứu. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, SGK GDPT tỉnh, cùng các phòng GD-ĐT tổ chức họp để thống nhất quy trình và hướng dẫn các trường TH lựa chọn những cuốn sách tốt nhất, phù hợp nhất với BR-VT. (Ông Nguyễn Thanh Giang, Giám đốc Sở GD-ĐT)

Thầy Nguyễn Văn Lộc, Hiệu trưởng Trường TH Phan Chu Trinh (huyện Châu Đức) cho hay: “Tôi lo năm học 2021- 2022, UBND tỉnh sẽ chọn sách khác với sách mà trường chúng tôi chọn để dạy cho năm học 2020-2021. Nếu vậy, việc dạy và học của thầy và trò nhà trường sẽ bị đảo lộn. Tôi muốn ngành GD-ĐT sớm có định hướng để các trường TH trên địa bàn toàn tỉnh cùng thống nhất, lựa chọn cùng đầu sách giống nhau”. Đồng tình với ý kiến này, cô Lê Thị Ánh, Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Văn Trỗi nói: “Theo tôi, hai môn Toán và Tiếng Việt thì toàn ngành nên chọn sách giống nhau. Còn những môn như Đạo đức, Mỹ thuật, Hoạt động trải nghiệm… thì tùy theo điều kiện từng địa phương và từng trường để chọn SGK phù hợp theo hướng dẫn của ngành GD-ĐT”.

