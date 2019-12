Giấc mơ mùa đông

Mùa đông, mùa cuối cùng của một năm bao giờ cũng ẩn chứa nhiều điều bí mật. Đó là những giấc mơ dang dở, những khát khao thầm kín và cũng là lúc buông bỏ những gì không còn muốn nắm giữ để chuẩn bị cho một năm mới sắp đến với những hy vọng khởi sắc. Có vô vàn những tác phẩm điện ảnh lấy chủ đề mùa đông để mở ra những câu chuyện thú vị, đã lấy đi nhiều tiếng cười và nước mắt của khán giả. Vì thế cứ mỗi khi mùa đông đến, hình như không ít người lại chờ đợi một bộ phim mới hứa hẹn những câu chuyện mới.

... Bản tình ca mùa đông

MÙA ĐÔNG GẮN LIỀN VỚI LỄ GIÁNG SINH

Thế hệ chúng tôi hầu như không ai xa lạ với bộ phim Home Alone (tạm dịch: Ở nhà một mình) là một câu chuyện hài hước khi cậu bé Kevin vô tình bị bố mẹ bỏ quên ở nhà vào dịp Giáng sinh khi cả nhà bay sang Pháp nghỉ lễ. Hiểm họa rình rập khi có 2 tên trộm đang biết rằng gia đình cậu bé đi vắng, chúng quyết định đột nhập để ăn trộm. Với trí thông minh của mình, Kevin đã lập kế hoạch với những cái bẫy để ngăn chặn những tên trộm kia. Sau đó Kevin đã “giả giọng” một người hàng xóm để gọi cảnh sát đến bắt 2 tên trộm và cậu đã thành công.

Có thể nói Home Alone chính là bộ phim kinh điển nhất các dịp Giáng sinh và đã đưa tên tuổi của diễn viên Macaulay Culkin vụt lên ngôi sao hàng đầu Hollywood khi mới 10 tuổi, sau đó anh vẫn loay hoay chưa vượt qua chính cái bóng của mình trong bộ phim này! Dù sản xuất từ năm 1990, đến nay sức hút của Home Alone vẫn chưa thuyên giảm. Bộ phim được đánh giá là phim có doanh thu cao thứ ba mọi thời đại. Có lẽ ngoài tài năng diễn xuất của sao nhí, bối cảnh phù hợp cho Lễ Giáng sinh, bộ phim còn đề cập đến tình thân giữa các thành viên trong gia đình và cả mối quan hệ với người hàng xóm (ông già Marley) một cách khéo léo, vui vẻ khiến cả trẻ con và người lớn sau tiếng cười rộn rã đều có thể rút ra thứ gì đó cho riêng mình.

Giáng sinh năm nay 2019, Last Christmas - bộ phim dựa theo bài hát bất hủ cùng tên đã đổ bộ các rạp chiếu ở Việt Nam gây nhiều thích thú cho giới trẻ. Bộ phim không chỉ có sự tham gia của Emilia Clarke - nữ diễn viên thủ vai “Mẹ rồng” đình đám trong series truyền hình Game of Thrones, mà cả những diễn viên như Dương Tử Quỳnh, Henry Golding (nổi tiếng qua siêu hit Crazy Rich Asians năm ngoái). Bộ phim kể về nhân vật Kate là một cô gái từng mắc bệnh nguy hiểm, phải phẫu thuật ghép tim người khác và qua khỏi. Nhưng Kate lại bị chứng trầm cảm sau chấn thương và mất hết ý chí trong cuộc sống. Cô rời nhà đi lang thang, tự hủy hoại mình. Cô nhận được công việc trong cửa hàng bán đồ Giáng sinh, nhưng sự tốt bụng của bà chủ gốc Hoa cũng chẳng giúp được cô là bao. Một ngày nọ, Kate quen một anh chàng khá kỳ lạ tên là Tom Webster và từ đó Kate dần tìm lại được niềm vui lẫn trách nhiệm trong cuộc sống. Cô xin lỗi bạn bè, hàn gắn với gia đình và còn tình nguyện giúp đỡ những người vô gia cư. Nhưng khi mọi chuyện bắt đầu tốt đẹp với Kate thì Tom biến mất. Sau đó Kate phát hiện ra Tom thực ra đã chết một năm trước và chính là người đã hiến tim cứu cô trước khi qua đời. Những hình ảnh của Tom thực ra đều là ảo giác, do trái tim được ghép trong ngực cô mang lại. Kate nhận ra Tom đã cho cô thứ quan trọng hơn cả: sinh mạng và tất cả những điều sau đó chính bản thân cô tự vực mình dậy. Ý thức được món quà của Tom và sức mạnh tiềm ẩn của bản thân, Kate quyết tâm sống hết mình từ đó về sau.

Last Christmas là một bộ phim ấm áp, mang tính nhân văn rất đẹp đẽ cho mùa Giáng sinh. Bộ phim cũng đang gặt hái thành tích không thể coi thường tại phòng vé khắp thế giới: hơn 70 triệu USD doanh thu sau hơn 2 tuần phát hành.

Cảnh trong phim Ở nhà một mình...

MÙA ĐÔNG VÀ NHỮNG CHUYỆN TÌNH

Nhắc đến chuyện tình mùa đông, các khán giả Việt sẽ không quên bộ phim Hàn Quốc đình đám Winter Sonata (Tạm dịch: Bản tình ca mùa đông). Lên sóng vào năm 2002, phim lập tức gây sốt và được yêu mến khắp châu Á.

Bộ phim xoay quanh cuộc tình lãng mạn, cảm động của Kang Joon Sang (Bae Yong Joon đóng) và Yu Jin (Choi Ji Woo). Phim khiến người xem trải qua nhiều cung bậc tình yêu: từ cảm xúc trong sáng thời đi học, sự ly biệt rồi lại hội ngộ sau nhiều năm của cặp diễn viên chính. Bối cảnh phim diễn ra vào giữa mùa đông. Phần lớn cảnh quay được thực hiện tại đảo Nami, tỉnh Chuncheon - cách Seoul hơn một giờ đi. Sau thành công của bộ phim, đảo Nami đã thu hút lượng khách du lịch khổng lồ. Bài hát trong phim From the beginning until now cũng rất được yêu thích khắp thế giới. Ở Việt Nam, ca sĩ Minh Quân thể hiện với bản tiếng Việt là Bản tình ca mùa đông và có cả phiên bản hài phát sóng trong Gala Cười của VTV3 từ ca khúc này. Bản tình ca mùa đông được đánh giá là tác phẩm xuất sắc đánh dấu thời hoàng kim của phim truyền hình Hàn Quốc.

Thật thiếu sót nếu không kể về một trong những chuyện tình mùa đông đẹp nhất và cũng bi thảm nhất dựa trên thảm họa sử thi của Mỹ từ vụ đắm tàu RMS Titanic mùa đông năm 1912: Bộ phim Titanic với sự tham gia của các diễn viên chính Leonardo DiCaprio và Kate Winslet trong vai hai người đến từ hai tầng lớp khác nhau trong xã hội, đem lòng yêu nhau trên con tàu Titanic ấy với rất nhiều kịch tính hấp dẫn. Rồi sau đó con tàu va phải một tảng băng trôi và đắm xuống đại dương khiến đôi lứa chia lìa, cách biệt. Tất cả khoảnh khắc đẹp nhất của mối tình mãi mãi còn lưu lại trong kí ức nàng Rose khi ấy đã là bà lão sắp bước sang tuổi 101 kể lại. Phim Titanic đã giành được thành công vang dội cả về doanh thu và giá trị nghệ thuật. Trong số 14 giải Oscar được đề cử, phim giành chiến thắng ở 11 hạng mục, trong đó có giải Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất.

Có lẽ quy luật của đời sống vẫn vậy, buồn vui là hai thái cực luôn song hành với mỗi phận người. Những bộ phim cho mùa đông kể về rất nhiều câu chuyện khác nhau nhưng có đủ bi hài để mỗi người tìm thấy thông điệp về tình yêu, tình người rất đáng để suy ngẫm cho bản thân mình.

VŨ THANH HOA