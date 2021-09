Cùng nhau vượt qua đại dịch

Dịch bệnh COVID-19 đã gây nên những hệ lụy nặng nề: Nhiều DN phải tạm ngừng hoạt động, thậm chí phá sản; công nhân, người lao động mất việc làm; nông dân không tiêu thụ được nông sản; tàu thuyền không được ra khơi; học sinh không được đến trường… Sự xáo trộn trong cuộc sống, việc làm, không có thu nhập, đời sống của các tầng lớp nhân dân đã, đang và được dự báo còn tiếp tục gặp những khó khăn, trở ngại.

Đã gần 2 tháng qua, người dân BR-VT tạm gác lại những thói quen sinh hoạt thường ngày, không ra khỏi nhà, thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Mới đây nhất, tỉnh quyết định tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 đối với 4 huyện, thị, thành có nguy cơ cao là: Long Điền, Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu và thực hiện Chỉ thị 15 đối với 4 địa phương còn lại. Đây là quyết định đúng đắn, cần thiết để tiếp tục khoanh vùng, truy vết, dập dịch, bảo vệ vùng xanh trong bối cảnh dịch còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, khó lường.

Thời gian qua, hệ thống chính trị đã được huy động vào cuộc phục vụ công tác phòng, chống dịch. Nhiều mô hình hay đã được triển khai như: tổ công tác phục vụ, hậu cần; tổ hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm; tổ COVID-19 cộng đồng… Đặc biệt, các mô hình tổ đi chợ giúp dân, đội hình tình nguyện giao hàng miễn phí đã góp phần đáp ứng nhu cầu mua hàng thiết yếu để người dân yên tâm ở nhà, thực hiện nghiêm quy định về giãn cách. Chúng tôi không khỏi xúc động trước hình ảnh những cán bộ ở cơ sở như phụ nữ, đoàn thanh niên, dân quân kiêm nhiều vai và tất bật suốt ngày trong thời gian dài: sáng sớm là người đi chợ hộ, shipper giao hàng miễn phí, trưa trực chốt bảo vệ vùng xanh, kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn, tối trực tuần tra bảo đảm an ninh trật tự... Lực lượng này ngày đêm xông pha trên từng mặt trận tất cả vì mục tiêu “Bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân dân phải đặt lên trên hết, trước hết”.

Nhằm chia sẻ khó khăn với người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, tỉnh đã yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ chi trả gói hỗ trợ khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ. Ngoài ra, tỉnh còn ban hành nhiều chính sách an sinh xã hội. Chẳng hạn như: HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 25/8 về chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 nhằm hỗ trợ lực lượng tuyến đầu; ban hành Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 25/8/2021 về chính sách hỗ trợ cho người dân tỉnh BR-VT đang ở các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16. UBND tỉnh đã xây dựng phương án, kế hoạch đón công dân BR-VT đang sinh sống, học tập và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh trở về địa phương; hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19…

Cùng với chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc, DN, cá nhân, nhà hảo tâm đã tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ người gặp khó khăn vượt qua đại dịch. Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo đã được lan tỏa trong cộng đồng xã hội như “Gian hàng 0 đồng”, “ATM gạo”, “Phiên chợ yêu thương”, “Túi an sinh”, ‘Chuyến xe công đoàn”… mang lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm đến với người dân, người lao động nghèo. Những việc làm đó không chỉ phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc mà còn cụ thể hóa phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau” của Đảng, Nhà nước.

Sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp, các ngành, các lực lượng tuyến đầu và của nhân dân trong thời gian qua là rất đáng trân trọng. Ở một khía cạnh nào đó, các chính sách an dân có thể chưa được trọn vẹn, đầy đủ và khiến một bộ phận người dân chưa hài lòng. Nhưng mỗi người trong chúng ta hãy cùng nhìn nhận công bằng với tinh thần “mình vì mọi người, mọi người vì mình” để soi xét, để thấy rằng, chính quyền luôn đồng hành, giúp sức nhân dân và sẽ không ai bị bỏ lại phía sau, từ đó sẻ chia và thông cảm với các quyết định của chính quyền. Bởi lẽ, mong muốn lớn nhất của chính quyền là bảo vệ bằng được sức khỏe, tính mạng của nhân dân, quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất có thể.

Nhưng để làm được điều đó, cần có sự chung sức của mỗi người dân. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng để được bình an, sớm vượt qua đại dịch.

KIM NGỌC