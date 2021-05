Ngày hạnh phúc

Hôm nay, Chủ nhật 23/5/2021, 98 triệu dân Việt Nam vinh dự và hạnh phúc được chứng kiến thời khắc quan trọng của lịch sử Quốc hội Việt Nam với Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cuộc bầu cử lần thứ XV không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là dịp hơn 69 triệu cử tri cả nước được tự do lựa chọn người có tài, có đức đứng ra gánh vác công việc nước nhà; mà còn là một mốc son của đất nước, là niềm hãnh diện và hạnh phúc của mọi người dân Việt Nam khẳng định trước thế giới về việc giữ vững độc lập chủ quyền kể từ Cuộc Tổng Tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cách đây 75 năm, năm 1946.

Còn nhớ, ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ Lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đọc Tuyên ngôn Độc lập, khẳng định Việt Nam thật sự đã trở thành một đất nước tự do, độc lập và mọi người dân đều quyền hưởng độc lập, tự do. Và cuộc Tổng Tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu, soạn thảo Hiến pháp dân chủ ngày 6/1/1946 chính là một lời tuyên bố với bốn bể năm châu, từ người nô lệ, mất nước, mọi công dân Việt Nam đã được đi bầu cử, thể hiện được quyền dân chủ của mình trong việc bầu chọn những người xứng đáng, đại diện cho toàn dân tham gia xây dựng một nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Đúng như lời Bác, “Tổng Tuyển cử là một dịp cho toàn thể Quốc dân tự do lựa chọn những người có tài, có đức để gánh vác công việc nước nhà… Tất cả công dân trai, gái 18 tuổi đều có quyền ứng cử và bầu cử, không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo, dòng giống…”.

Quốc hội Khóa I Việt Nam Dân chủ Công hòa chính là Quốc hội dân chủ đầu tiên ở vùng Đông Nam Á, đồng thời là Quốc hội đầu tiên của các nước thuộc địa cũ được độc lập, tự do. 75 năm qua, trải qua 14 kỳ Quốc hội, các đại biểu Quốc hội đã luôn luôn thể hiện vai trò, trách nhiệm ở vai trò đại diện trí tuệ và bản lĩnh; luôn luôn cố gắng để xứng đáng là những người đầy tớ trung thành của nhân dân, hết lòng vì nhân dân. 75 năm qua, với 35 năm đất nước đổi mới quyết liệt, thế, lực và cơ đồ, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng tăng. Điều đó càng đòi hỏi ở những người đại diện cho trí tuệ và nguyện vọng của người dân giá trị đích thực của việc sử dụng quyền lực nhân dân tin giao để định đoạt các vấn đề của đất nước một cách hết sức trách nhiệm và hiệu quả.

69 triệu cử tri cả nước đang phấn chấn với lá phiếu trên tay cho cuộc bầu chọn công khai, dân chủ. Mặc dù cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh toàn cầu đầy những âu lo trước những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID, nhưng sự tin tưởng của người dân Việt Nam lại như càng được củng cố khi chính quyền địa phương và trung ương đã rà soát, cập nhật tình hình dịch của từng địa phương, từng khu vực; bổ sung các phương án, giải pháp phù hợp, chuẩn bị sẵn sàng kịp thời ứng phó các tình huống phòng chống dịch COVID khi quá trình bầu cử xuất hiện yếu tố dịch bất thường.

Tại BR-VT, đến giờ phút này, mọi điều kiện về con người, cơ sở vật chất và mọi điều kiện bảo đảm tổ chức an toàn, đúng quy trình bầu cử đã hoàn tất. Các phương án phòng chống dịch COVID đã được lên kế hoạch tổng thể và chi tiết. Công tác diễn tập đã được triển khai chu đáo, thiết thực, kết hợp chặt chẽ giữa công tác bầu cử với công tác phòng chống dịch và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 814 khu vực bỏ phiếu với gần 17 ngàn người bao gồm các ứng cử viên và thành viên các tổ bầu cử đã được xét nghiệm và đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Khâu trang trí, chuẩn bị cho ngày bầu cử, phân luồng cử tri đi bỏ phiếu theo một chiều và bảo đảm giãn cách để phòng dịch COVID-19 đã hoàn tất tại 814 khu vực bỏ phiếu của 8 đơn vị huyện, thị xã, thành phố.

Tại các cơ sở y tế, các cơ sở cách ly trên địa bàn tỉnh, việc sẵn sàng các điều kiện để cán bộ, y bác sĩ, nhân viên trực và cả người được cách ly thực hiện quyền bầu cử như mọi công dân đã được thực hiện nghiêm túc. Các hội nghị tiếp xúc cử tri trực tiếp và trực tuyến, các hình thức tuyên truyền thông qua kênh thông tin báo chí, mạng xã hội hết sức phong phú và nghiêm túc đã thực sự đem đến cho người dân cái nhìn toàn diện về đạo đức, trí tuệ, bản lĩnh của từng ứng cử viên. Cử tri BR-VT đánh giá cao trình độ, phẩm chất đạo đức và chương trình hành động của các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp. Qua đó, các ứng cử viên cũng hiểu được tâm tư, nguyện vọng của cử tri để tự đòi hỏi chính mình về việc giữ lời hứa nghiêm túc thực hiện chương trình hành động, gắn bó với cơ sở, tích cực nâng cao hiểu biết, kiến thức chuyên môn, xây dựng bản lĩnh để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của người đại biểu.

Ngay vào giờ phút này, ngoài đường phố rộn rã cờ hoa, trong lễ trường, các cử tri với lá phiếu bầu trên tay hào hứng chờ đợi phút giây thực thi quyền làm chủ đất nước. Lễ Khai mạc ở các điểm bầu cử đã vang lên giai điệu “Tiến quân ca” hùng tráng “Đoàn quân Việt Nam đi…”. Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thực sự đón nhận được sự tin tưởng, đồng thuận của tất cả công dân Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước. Khúc ca hồn thiêng sông núi, giai điệu tự hào của dân tộc - “Nước non Việt Nam ta vững bền” hòa quyện trong không khí náo nức của mọi người dân đặt lá phiếu cho niềm tin và sự kỳ vọng ở những người đại biểu dân cử thực sự xứng đáng, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân, sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, hiện thực hóa khát vọng hùng cường của dân tộc, xây dựng một Việt Nam trường tồn trong độc lập, tự do, hạnh phúc.

BR-VT