Hăng hái tham gia ngày hội bầu cử

Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, có chức năng lập pháp, quyết định những chủ trương, chính sách quan trọng của đất nước về đối nội, đối ngoại và giám sát tối cao hoạt động của bộ máy nhà nước; Hội đồng nhân dân (HĐND) là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

Bầu cử là cơ sở pháp lý cho việc hình thành ra các cơ quan đại diện cho quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương. Thông qua bầu cử giúp người dân có điều kiện thể hiện quyền làm chủ của mình, nhất là trong việc lựa chọn ra những người đại diện cho tiếng nói, cho lợi ích của mình và của cộng đồng xã hội. Do đó, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của công dân đối với vận mệnh đất nước và sự nghiệp phát triển của địa phương. Bản thân mỗi cử tri có vai trò quyết định trong việc lựa chọn cho mình những người đại diện xứng đáng nhất để thay mặt mình quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước, của địa phương nơi mình cư trú.

Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là cuộc vận động chính trị quan trọng và là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Đây là cơ hội để nhân dân ta thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp. Đây cũng là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”.

Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; các thế lực thù địch vẫn tiếp tục tìm mọi cách chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Sau 35 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực, nhưng cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch covid-19. Đặc biệt, những ngày gần đây, tình hình dịch bệnh covid-19 ở nước ta có nhiều diễn biến phức tạp, mức độ lây nhiễm nhanh, số lượng người bị nhiễm tăng mạnh, cao điểm lên tới 187 ca nhiễm/ngày. Do đó, để bảo đảm cho ngày bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng luật, các địa phương cần phải thực hiện nghiêm các nguyên tắc phòng chống dịch, không chủ quan, lơ là trước những áp lực dịch bệnh mới. Tất cả các điểm bầu cử phải thực hiện đầy đủ thông điệp 5K của Bộ Y tế, các ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch và sẵn sàng thực hiện 4 phương án phòng chống dịch của Tiểu ban y tế (thuộc Ủy ban Bầu cử tỉnh BR-VT) khi xảy ra dịch bệnh trong thời gian tổ chức bầu cử tại địa phương.

Hăng hái, tích cực tham gia ngày hội bầu cử là thể hiện quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi cử tri đối với vận mệnh đất nước và đối với sự nghiệp phát triển của địa phương. Mỗi cử tri cần hiểu ý nghĩa của mỗi lá phiếu để lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.

BR-VT