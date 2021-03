Xử nghiêm hành vi đưa người nhập cảnh trái phép

Thời gian gần đây, tình trạng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam có xu hướng ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp. Từ đầu tháng 3 đến nay, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện nhiều vụ với hàng trăm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào nước ta qua biên giới hoặc đang lưu trú tại các khách sạn. Nhiều nhóm người đã đi qua nhiều tỉnh, thành mới bị phát hiện.

Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát nhưng còn diễn biến phức tạp. Nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng vẫn rất cao. Với đường biên giới trải dài, lại có nhiều đường mòn, lối mở, lực lượng phòng chống dịch ở các các địa phương dù có huy động 100% quân số, thậm chí là được tăng cường từ các đơn vị khác vẫn không thể kiểm soát triệt để người ra vào qua các đường mòn, lối mở này. Chưa kể, các lực lượng chức năng đã trải qua hơn 1 năm dài căng mình chống dịch, không tránh khỏi đôi lúc mệt mỏi, lơ là và đây là cơ hội để các đối tượng nhập cảnh trái phép hoạt động.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, người nước ngoài muốn qua biên giới và vào sâu được lãnh thổ nước ta qua những con đường này không phải dễ dàng, bởi họ không biết tiếng Việt, không rành địa hình. Họ phải nhờ đến sự tiếp tay của người bản địa. Đó là những tài xế, nhà xe, những tổ chức, cá nhân dù biết rõ việc đưa người nhập cảnh trái phép là vi phạm pháp luật nhưng vẫn làm. Họ vì cái lợi nhỏ của cá nhân mà bất chấp sự an nguy của cộng đồng, bất chấp nguy cơ lây lan dịch bệnh để tổ chức đưa người nước ngoài xâm nhập trái phép vào nước ta. Nếu như những người nước ngoài này bị nhiễm bệnh, virus sẽ phát tán và làm cho dịch bệnh càng trở nên phức tạp, khó kiểm soát. Kéo theo đó, chi phí để phòng, chống dịch và xử lý hậu quả sẽ tốn kém hơn rất nhiều so với số tiền mà một số cá nhân, tổ chức nêu trên nhận được từ việc chuyên chở và tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Nếu dịch bệnh lây lan, số người dân bị ảnh hưởng về thu nhập và việc làm cũng lớn hơn nhiều lần so với nguồn lợi bất chính mà những tổ chức và cá nhân nêu trên thu được.

Những người có hành vi vi phạm trong hoạt động xuất nhập cảnh, đưa đón, chứa chấp người nước ngoài nhập cảnh trái phép rồi đây sẽ bị xử lý thích đáng theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp và sự nguy hiểm của nó, những người này cần phải nhận những hình thức trừng phạt ở mức cao nhất. Kết quả xử lý cần được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để răn đe, cảnh tỉnh những người có ý định kiếm lợi bất chính từ hoạt động này. Bên cạnh đó, cơ quan công an cần tiếp tục điều tra, xử lý tận gốc các đường dây tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để răn đe, cảnh báo.

Qua hơn 1 năm dịch COVID-19 hoành hành, Việt Nam đã làm rất tốt công tác huy động sự vào cuộc của cộng đồng tham gia phòng, chống dịch. Cả hệ thống chính trị cùng tham gia tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu rõ về mức độ nguy hiểm và tác hại của dịch bệnh. Từ đó, người dân đã hợp tác chặt chẽ với ngành y tế thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời đóng góp sức người, sức của ủng hộ các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19 còn kéo dài. Chúng ta đã thấy hậu quả của đại dịch này mỗi khi nó bùng phát trong cộng đồng. Chính phủ và các lực lượng chức năng đã làm rất tốt công tác phòng, chống dịch. Nhưng nhiệm vụ phòng, chống dịch không phải của riêng các lực lượng chức năng. Nó là nhiệm vụ chung của toàn dân, đòi hỏi mỗi người phải nêu cao tinh thần tự giác, cảnh giác và nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện các đối tượng nghi vấn.

Dịch bệnh có được khống chế, đẩy lùi, cuộc sống mới diễn tiến bình thường, trong đó có cuộc sống của chính mỗi người dân!

