Cuộc sống đang diễn tiến bình thường

Không ai có thể đi bên này sông sang bên kia sông, nếu cứ lo nghĩ đến việc cây cầu người ta xây lên đó sẽ sập xuống. Chỉ trừ trường hợp, bạn đã sẵn sàng với việc tự bơi qua sông.

Có nhiều sự việc, mọi người nhìn nhận với tâm trạng và mức độ lo lắng thái quá, như việc đứng trước một cây cầu. Chính sự lo lắng làm phức tạp thêm, khó khăn và rối loạn thêm.

Chính phủ đang thể hiện một quyết tâm cao về phòng chống COVID-19. Đó là thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2020 ở mức tốt nhất có thể. Hay nói chính xác là đưa cuộc sống trở lại bình thường một cách có điều kiện, bảo đảm COVID-19 không lây lan trong cộng đồng.

Với quyết tâm đó, và với tinh thần nhân văn cao cả, Chính phủ đã rộng cánh cửa đón người Việt ở nước ngoài trở về quê nhà, kể cả những người trở về từ vùng dịch.

Các khu cách ly tập trung được lập nên, tiêu tốn rất nhiều tiền bạc và nhân lực. Đội ngũ y tế được bố trí túc trực ngày đêm; công an canh giữ nghiêm ngặt, bảo đảm ngăn cách tuyệt đối giữa người được cách ly với bên ngoài. Người bị phát hiện nhiễm bệnh, được vận chuyển trong một điều kiện an toàn cao về các khu điều trị cách ly. Nói chung, mọi thứ đã và đang vận hành theo ý muốn, chưa có những sự cố mất an toàn cách ly. Bản thân những người được cách ly, cũng tự hiểu, họ đang gánh một trách nhiệm quá lớn với cộng đồng. Tự ý bước ra khỏi khu vực cách ly là đối diện với tòa án lương tâm và pháp luật hình sự. Ai cũng yên tâm trong khu vực cách ly vì hơn ai hết, họ cũng tự hiểu, đang được chăm sóc y tế một cách tốt nhất có thể.

Bà Rịa - Vũng Tàu hiện nay có 3 khu cách ly tập trung không thu phí, để đón người từ nước ngoài trở về, được bố trí ở khu ký túc xá của Trường CĐ Quốc tế Vabis Hồng Lam, Trường Trung cấp Y tế BR-VT và trụ sở Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh (cũ), TP. Bà Rịa. Tất cả các khu cách ly đã được khảo sát và tính toán kỹ lưỡng, được ngăn cách và bảo vệ tuyệt đối an toàn. Trong số những người cách ly, đã phát hiện 8 người bị nhiễm COVID-19. Những bệnh nhân này đã được chuyển về Khu điều trị cách ly ở BV Bà Rịa.

Lẽ dĩ nhiên, ai cũng lo sợ COVID-19. Nhưng lo sợ nguy cơ từ các khu cách ly tập trung vào lúc này là sự lo sợ thái quá, không cần có. Chúng ta đã cách ly thành công một khu phố, một khu chung cư, một địa phương cấp xã... với mức độ nguy cơ cao hơn nhiều. Nên không có lý do gì, người dân lại phải lo lắng về những khu cách ly tập trung hiện nay.

Cần nhớ rằng, khi chúng ta đang ngồi lo những nguy cơ không hiện hữu, thì có những người đang túc trực ngày đêm cùng với người bệnh. Các cấp chính quyền đang căng mình lên phương án an toàn phòng chống dịch. Nỗi lo lắng dư thừa, kèm với các hành động không như khuyến nghị từ phía chính quyền là đẩy mọi thứ trở nên phức tạp hơn.

Hãy cứ yên tâm qua cầu, đừng lo nó sẽ sập. Cả một dòng người vẫn đi lại trên đó. Cuộc sống đang tiếp diễn một cách rất bình thường!

HOÀNG NAM