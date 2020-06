UEFA chốt kế hoạch nối lại Champions League

UEFA vừa chính thức xác nhận các trận đấu ở vòng tứ kết, bán kết và chung kết Champions League sẽ được tổ chức ở Lisbon (Bồ Đào Nha) từ 12 tới 23/8. Trong khi đó, các trận đấu còn lại của vòng 16 đội, gồm Manchester City vs Real Madrid, Bayern Munich vs Chelsea, Barcelona vs Napoli và Juventus vs Lyon sẽ được tổ chức vào ngày 7 hoặc 8/8. Những trận đấu này có thể được tổ chức trên sân của đội chủ nhà như cũ.

Champions League sẽ nối lợi với thể thức như World Cup.

Như vậy là từ vòng tứ kết trở đi, Champions League mùa này sẽ được tổ chức theo thể thức mini-league mà không có trận lượt về (ở các vòng tứ kết và bán kết) giống như vòng chung kết World Cup. Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 23/8 trên sân Da Luz (Lisbon), trong khi kế hoạch ban đầu là Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ.

Hiện UEFA vẫn chưa quyết định về việc có cho một số lượng cổ động viên nhất định vào sân hay không.

NGỌC ANH