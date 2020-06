Báo châu Á kinh ngạc vì vụ "vỡ sân" ở V-League 2020

Tờ báo của Malaysia, Vocket FC đã tỏ ra bất ngờ trước vụ “vỡ sân” ở trận đấu giữa Hà Tĩnh và Hà Nội FC ở vòng 4 V-League 2020. Sự cố “vỡ sân” xảy ra khi hiệp 1 trận đấu diễn ra gần được 20 phút. Đó là thời điểm mà bên trong thì người xem đã trèo rào và tràn xuống đường pitch, còn ở phía ngoài vẫn tiếp tục có khán giả tìm mọi cách để được vào sân.

Sức ép rất lớn khiến trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải cùng các trợ lý đã quyết định dừng trận đấu ở phút 19. Trận đấu đã phải dừng trong khoảng 22 phút mới có thể trở lại.

“Trong khi các giải VĐQG ở Đông Nam Á vẫn đang bị tạm hoãn vì dịch COVID-19, Việt Nam đã trở thành quốc gia đầu tiên trong khu vực cho bóng đá trở lại kể từ cuối tháng 5. Họ đã cho phép các trận đấu diễn ra với sự góp mặt của các khán giả trên khán đài khi mà quốc gia này đang kiểm soát tốt dịch bệnh và tỷ lệ tử vong do COVID-19 của họ bằng 0. Tuy nhiên trận đấu giữa Hà Tĩnh và CLB Hà Nội ở vòng 4 V-League 2020 đã chứng kiến lượng khán giả nhiều đến mức không thể tưởng tượng nổi, vượt qua sức chứa của sân vận động. Trận đấu buộc phải dừng ở phút thứ 19, khi trọng tài thấy không an toàn để các cầu thủ tiếp tục thi đấu do hàng ngàn CĐV tràn xuống đường pitch. Mặc dù chỉ có 1.000 vé được bán ra, tuy nhiên nhiều CĐV đã vượt rào để vào sân vận động vì không muốn bỏ lỡ trận đấu của Hà Tĩnh trước CLB Hà Nội, đội bóng có nhiều tuyển thủ quốc gia”, tờ Voket FC viết.

