Lampard trước cơ hội đòi nợ Solskjaer

Sau 2 thất bại liên tiếp trước Man United của Ole Gunnar Solskjaer, lúc này HLV Frank Lampard đang đứng trước cơ hội đòi nợ đồng nghiệp. Nói vậy bởi so với 2 lần đụng độ trước, Quỷ đỏ của nhà cầm quân người Na Uy đang đuối hơn khá nhiều.

Sau 2 lần thất bại, lần này Lampard sẽ trả được món nợ từ Solskjaer.

Thất bại 0-4 trước Man United ở ngày ra quân của Premier League mùa này (12/8/2019) là cái tát cực đau đối với Frank Lampard. Hôm ấy, Chelsea của ông hoàn toàn vỡ vụn trước những pha phản công tốc độ của đối thủ. Kết quả là Lampard trở thành HLV thua đậm nhất ở trận ra mắt trong lịch sử Chelsea kể từ sau màn “trình làng” thảm họa của cố HLV Danny Blanchflower năm 1978 (thua Middlesbrough 2-7).

Hơn 2 tháng sau thảm bại ấy, Lampard có cơ hội sửa sai khi Chelsea đón tiếp Man United ở vòng 1/8 Cúp Liên đoàn. Thế nhưng, một lần nữa, Solskjaer lại là người chiến thắng. Man United đánh bại Chelsea với tỷ số 2-1, còn Lampard tiếp tục ghi tên mình vào những cột mốc mới, đáng buồn tại Stamford Bridge. Kết quả hôm ấy khiến Chelsea của Lampard nhận về thất bại thứ 3 từ đầu mùa ở sân nhà, nhiều hơn 1 trận so với những gì họ phải hứng chịu ở cả mùa giải trước.

Hai cú đánh xây xẩm mặt mày của Solskjaer chắc chắn Lampard sẽ không thể nào quên, nhất là khi đã có rất nhiều chỉ trích nhằm vào ông sau những thất bại trước Man United. Thế nên, việc được đón tiếp Quỷ đỏ ở trận đấu vòng 26 giải Ngoại hạng diễn ra hôm 18/2 tới đây có thể xem như cơ hội lớn để Lampard chứng minh những gì người ta đánh giá về ông là sai lầm. Hơn thế, Chelsea cũng cần một thắng lợi để xây chắc vị trí trong Top 4 trước sự đe dọa của những kẻ nổi loạn như Sheffield United hay các thế lực cũ như Tottenham và dĩ nhiên, cả Man United.

Công bằng mà nói, những thất bại của Lampard trước Solskjaer cũng có phần nguyên nhân khách quan mà cựu tiền vệ người Anh khó lòng xử lý được. Trận ra quân tại Premier League, Lampard bất lực chứng kiến các học trò mới liên tục mắc sai lầm cá nhân. Từ chuyện Kurt Zouma vụng về ngáng chân Marcus Rashford trong vòng cấm, đến việc đội trưởng Cesar Azpilicueta chơi thiếu tập trung đến độ để tiền đạo đối phương đè mặt ghi bàn ở cả 2 lần thủng lưới khác.

Hơn nữa, Chelsea ở thời điểm đó còn mang nặng “tàn dư” của người tiền nhiệm Maurizio Sarri, luôn gặp khó khăn trong việc chuyển trạng thái. Họ gần như “đứng hình” khi Man United tổ chức phản công nhanh. Lampard đã rất nỗ lực để thay đổi điều đó bằng cách thử nghiệm nhiều sơ đồ chiến thuật cho Chelsea. Những biến chuyển tích cực cũng đã diễn ra, khi Chelsea thắng liền 7 trận từ cuối tháng 9 đến cuối tháng 10, tới khi họ… chạm trán Man United ở Cúp Liên đoàn. Trận đó, Chelsea thực sự chơi hay hơn. Nhưng trong một đêm mà Rashford đá như được Messi nhập vào, Quỷ đỏ vẫn là đội giành thắng lợi.

Thật may là sau thất bại thứ 2 trước Solsa, Lampard và Chelsea vẫn tiếp tục tiến bộ. The Blues kiếm thêm 21 điểm sau 15 vòng đấu sau đó tại giải Ngoại hạng để leo lên thứ 4 trên BXH. Họ cũng lọt vào vòng 1/8 Champions League. Với sơ đồ 4-3-3, khả năng chuyển trạng thái và bản lĩnh thi đấu của Chelsea được cải thiện đáng kể. The Blues chơi tốt hơn hẳn ở đại chiến khi đánh bại cả Arsenal lẫn Tottenham trên sân khách.

Man United, trái lại, đang có dấu hiệu lạc lối cùng Solskjaer. Quỷ đỏ thời đánh bại Chelsea là đội bóng chơi rất hay khi gặp các đội lớn và thất thường khi gặp đối thủ nhỏ. Còn Quỷ đỏ bây giờ tệ… toàn diện. Đá trận lớn, họ cũng thua khi để Arsenal, Man City và Liverpool đè bẹp bằng những thắng lợi cách biệt. Đá trận nhỏ, họ cũng có những thất bại khó tin trước Watford (0-2), Burnley (0-2). Những kết quả tồi tệ khiến Man United đến lúc này vẫn “vất vưởng” bên ngoài Top 4. Có cảm tưởng, Solskjaer đang đi trong làn khói, không biết rẽ hướng nào để Quỷ đỏ trở lại đúng với sức mạnh xưa cũ. Và tình cảnh ấy chính là cơ hội lớn cho Lampard. Không đánh bại Solsa lúc này thì còn lúc nào nữa, Frankie?

Trận đấu giữa Chelsea và M.U diễn ra vào 03h00, thứ Ba (18/2) và được chiếu trực tiếp trên kênh K+PM.

THƯ KỲ