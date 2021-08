Thủ đô Viêng Chăn lần đầu áp dụng giới nghiêm

Chính quyền thủ đô Viêng Chăn (Lào) đã tăng cường mạnh mẽ các biện pháp phòng chống COVID-19 tại địa bàn, trong đó có lệnh giới nghiêm hằng ngày từ 22h hôm trước đến 5h sáng hôm sau. Đây là lần đầu tiên thủ đô Viêng Chăn áp dụng lệnh giới nghiêm kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát.

Phong tỏa một khu vực có trường hợp mắc COVID-19 tại Viêng Chăn, Lào.

Giải thích về lý do tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, Đô trưởng Viêng Chăn, ông Atsaphangthong Siphandone nêu rõ, do tình hình dịch bệnh phức tạp tại các nước láng giềng, làn sóng người lao động thất nghiệp trở về từ Thái Lan với tỷ lệ dương tính cao và việc cư dân không tuân thủ các quy định phòng chống dịch dẫn đến làn sóng lây nhiễm mới trong cộng đồng. Do đó, bên cạnh việc phải tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống COVID-19 của chính phủ, người dân thủ đô Viêng Chăn phải tuân thủ thêm các hạn chế mới do chính quyền thành phố ban hành.

Theo đó, người dân tại các "vùng đỏ" ở thủ đô Viêng Chăn bị cấm đi đến các tỉnh khác, trong khi những người ở “vùng đỏ” tại các tỉnh khác cũng bị cấm không được vào thủ đô Viêng Chăn, trừ những trường hợp được Ủy ban phòng chống COVID-19 cho phép. Các nhà chức trách cũng nghiêm cấm tổ chức tiệc, tụ tập dưới mọi hình thức và những người vi phạm sẽ không chỉ bị đưa vào cách ly tại các trung tâm hoặc khách sạn mà còn bị phạt, đồng thời chi trả mọi thiệt hại do hành vi của họ gây ra. Các cuộc hội họp trên 20 người đều bị cấm, trong khi các biện pháp phòng chống COVID-19, bao gồm việc đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách xã hội, phải được duy trì mọi lúc.

Chính quyền thủ đô Viêng Chăn cũng tiếp tục đóng cửa các quán karaoke, địa điểm giải trí, địa điểm du lịch, chợ đêm, vườn ẩm thực, quán rượu, rạp chiếu phim, phòng chơi bida, tiệm mát xa, spa, tiệm làm đẹp và quán cà phê internet, trong khi các trung tâm thể thao trong nhà và ngoài trời như trung tâm thể dục, thể thao, sân cầu lông, sân bóng đá, sân bi sắt, nhà thi đấu võ thuật, bể bơi, các địa điểm khác đều bị đóng cửa tạm thời.

Giao thông đường bộ trong thủ đô Viêng Chăn bị cấm trong thời gian giới nghiêm trên, ngoại trừ các phương tiện vận chuyển hàng hóa, xe cấp cứu và xe của Lực lượng phòng chống COVID-19 hoặc các quan chức chính phủ đang thực thi nhiệm vụ.

Quyết định cũng yêu cầu các trường học và cơ sở giáo dục ở mọi cấp học ở thủ đô Viêng Chăn phải tạm thời đóng cửa; cấm tích trữ hoặc nâng giá hàng hoá; cấm chia sẻ tin giả hoặc sai lệch gây hoang mang trong xã hội.

Quyết định sẽ được duy trì cho đến khi tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng được kiểm soát. Quyết định cũng ra lệnh đóng tất cả các cửa khẩu truyền thống, cửa khẩu địa phương tiếp giáp với thủ đô Viêng Chăn; cấm vận chuyển qua cầu Hữu nghị 1 nối sang Thái Lan, ngoại trừ các phương tiện vận tải hàng hóa hoặc những phương tiện được Lực lượng chuyên trách chống COVID-19 cho phép...

THU PHƯƠNG