WHO cảnh báo về số ca tử vong gia tăng tại châu Âu

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 31/8 cảnh báo, đến tháng 12/2021 có thể sẽ có thêm 236.000 người tử vong do COVID-19 tại châu Âu, qua đó báo động về tình trạng gia tăng lây nhiễm cũng như công tác tiêm chủng đình trệ ở châu lục này.

Bệnh nhân COVID-19 được chuyển viện tại Entzheim, miền Đông nước Pháp.

Giám đốc WHO tại châu Âu Hans Kluge cho biết, con số dự báo trên được đưa ra dựa trên số ca tử vong do COVID-19 thực tế tại châu Âu trong 1 tuần qua (tăng 11%), trong bối cảnh số ca tử vong do COVID-19 trên toàn thế giới đã vượt 4,5 triệu người kể từ khi đại dịch này bùng phát tháng 12/2019, trong đó, khoảng 1,3 triệu ca ở châu Âu.

Theo ông Kluge, số ca mắc mới và tử vong do COVID-19 đang gia tăng trở lại tại châu Âu, đặc biệt tại các quốc gia nghèo hơn ở khu vực Balkan, Caucasus và Trung Á. Ông Kluge cho biết, có 33 trong tổng số 53 nước châu Âu thành viên của WHO ghi nhận số ca nhiễm mới tăng trên 10% trong 2 tuần qua, phần lớn là những nước nghèo hơn. Ông nhấn mạnh, tốc độ lây nhiễm tại châu Âu hiện nay rất đáng lo ngại, đặc biệt trong bối cảnh tỷ lệ tiêm phòng trong các nhóm người ưu tiên tại một số quốc gia ở mức thấp.

Đến nay, khoảng 50% dân số châu Âu đã hoàn thành tiêm chủng. Trong 6 tuần qua, tốc độ tiêm chủng tại châu Âu đã giảm 14% do tình trạng thiếu vắc xin và nhiều loại vắc xin chưa được cấp phép tại nhiều nước.

Số ca nhiễm trên toàn thế giới đang tăng trở lại do sự lây lan của biến thể Delta, đặc biệt ở nhóm người chưa tiêm vắc xin, cũng như việc nhiều nước dần nới lỏng các biện pháp chống dịch.

Trong khi đó, sự xuất hiện và lây lan của các biến thể mới cũng là mối quan ngại hiện nay. Tại Nam Phi, các nhà khoa học đang theo dõi một biến thể mới của SARS-CoV-2 với tỷ lệ cao bất thường. Viện các bệnh truyền nhiễm Nam Phi ngày 30/8 thông báo, biến thể C.1.2 này có khả năng lây nhiễm nhanh gấp 2 lần so với các biến thể đã được xác định trên toàn cầu.

Biến thể này chiếm tỷ lệ nhỏ các ca nhiễm sau khi lần đầu tiên được phát hiện hồi tháng 5 vừa qua, tuy nhiên, trong tháng 7, số ca nhiễm biến thể này đã tăng 0,2% và hiện biến thể này đã được phát hiện tại toàn bộ các tỉnh của Nam Phi, cũng như ở Trung Quốc, Anh, New Zealand và Mauritius.

Liên quan nỗ lực phòng chống COVID-19, Liên minh châu Âu (EU) khuyến nghị tất cả các nước thành viên tái áp đặt lệnh hạn chế đi lại đối với du khách từ Mỹ do số ca mắc COVID-19 gia tăng tại quốc gia này.

Trước đó, EU đã gở bỏ lệnh hạn chế đi lại với các nước và vùng lãnh thổ như Israel, Kosovo, Liban, Montenegro, CH Bắc Macedonia và Mỹ.

LAN PHƯƠNG