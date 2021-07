Nhiều nước tái áp đặt các biện pháp phòng dịch COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đặc biệt sự lây lan đáng lo ngại của biến thể Del-ta, nhiều nước đã đưa ra các biện pháp ứng phó như tái áp đặt các biện pháp phòng dịch, đẩy mạnh chương trình tiêm chủng hay thậm chí gia hạn lệnh tình trạng khẩn.

Tiêm vắc xin ngừa COVID-19 tại Saint-Maur-des-Fossés (ngoại ô Paris, Pháp).

Ngày 13/7, Pháp và Hy Lạp thông báo áp đặt trở lại các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt hơn để kiềm chế số ca nhiễm mới gia tăng liên quan đến biến thể Delta, hiện đang là mối đe dọa đối với nỗ lực chống dịch toàn cầu.

Cụ thể, tại Pháp, từ tháng 8 tới, những người muốn ra ngoài ăn uống, đến các trung tâm thương mại hoặc tham dự lễ hội, xem phim sẽ phải trình giấy chứng nhận tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 hoặc giấy xét nghiệm có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Những đối tượng là nhân viên chăm sóc sức khỏe, nhân viên khu điều dưỡng và những người thường xuyên tiếp xúc với những người dễ bị tổn thương sẽ được tiêm chủng vào tháng 9 tới.

Trong khi đó, Hy Lạp đã quyết định tiêm chủng bắt buộc vắc xin ngừa COVID-19 toàn bộ đội ngũ nhân viên y tế.

Cùng ngày, chính quyền các địa phương có thế mạnh về du lịch của Tây Ban Ban là Catalonia và Valencia cũng đã công bố các biện pháp phòng dịch mới. Theo đó, toàn bộ mọi hoạt động ở khu vực công cộng tại 2 vùng trên đều phải kết thúc trước nửa đêm, cấm hoạt động tập trung từ 10 người trở lên tại nơi công cộng hoặc trong nhà riêng.

Theo cơ quan chức năng Tây Ban Nha, trong vài tuần qua, tất cả các địa phương của nước này đều ghi nhận sự gia tăng số ca nhiễm mới - với 368/100.000 dân trong 14 ngày qua. Đáng lo ngại, đối tượng lây nhiễm mạnh trong đợt dịch mới này là những người trong độ tuổi 30 chưa tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19.

Cùng ngày, Chính phủ Peru quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia để ứng phó với đại dịch COVID-19 cho đến hết tháng 8 tới. Trong thời gian áp đặt tình trạng khẩn cấp quốc gia, việc thực hiện các quyền hiến định liên quan đến tự do, an ninh cá nhân, quyền bất khả xâm phạm về nhà ở, quyền tự do hội họp và quá cảnh trong lãnh thổ đều sẽ bị hạn chế.

Theo Bộ Y tế Peru, hiện đã có khoảng 3,5 triệu người trong tổng dân số 33 triệu người đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin ngừa COVID-19. Tuy nhiên, Peru vẫn là một trong những quốc gia có tỷ lệ tử vong do COVID-19 cao nhất trên thế giới - 596/100.000 dân.

Tính đến nay, quốc gia Nam Mỹ này đã ghi nhận hơn 2,07 triệu trường hợp nhiễm bệnh, trong đó có khoảng 194.000 ca tử vong.

Chính phủ Kuwait cũng đã quyết định ngừng mọi hoạt động dành cho trẻ em, trong đó có câu lạc bộ sinh hoạt hè, từ ngày 25/7 cho đến khi có thông báo mới. Để sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh COVID-19 đang ngày càng xấu đi, nội các nước này cũng đã yêu cầu Bộ Quốc phòng và Tập đoàn xăng dầu Kuwait đưa các bệnh viện của mình vào hệ thống chăm sóc y tế chung của cả nước.

Sáng 13/7, cơ quan chức năng Australia thông báo tình trạng lây lan của dịch bệnh COVID-19 tại Sydney có dấu hiệu dịu lại. Tuy nhiên, giới chức nước này vẫn để ngỏ khả năng kéo dài lệnh phong tỏa tại thành phố để chặt đứt chuỗi lây nhiễm của biến thể Delta. Thủ hiến bang New South Wales, bà Gladys Berejiklian cảnh báo số ca nhiễm mới ghi nhận trong một ngày chưa thể phản ánh tình hình dịch bệnh cụ thể. Do đó, bà kêu gọi người dân ở trong nhà, ngoại trừ lý do bất khả kháng.

Giới chức y tế bang đã yêu cầu người lao động làm việc trong các lĩnh vực thiết yếu cư trú tại các khu vực ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 trong thành phố Sydney phải lấy mẫu xét nghiệm 3 ngày/lần nếu muốn đi làm việc ngoài khu vực cư trú. Trong khi đó, những người cư trú ngoài các khu vực trên nhưng vẫn trong vùng bị phong tỏa sẽ phải lẫy mẫu xét nghiệm hàng tuần. Những người không có triệu chứng bệnh COVID-19 không cần phải cách ly trong khi chờ kết quả xét nghiệm, nhưng những người có triệu chứng sẽ bắt buộc phải ở trong nhà.

HOÀNG HÀ