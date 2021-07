Australia ghi nhận ca tử vong đầu tiên do COVID-19 trong năm nay

Ngày 11/7, Australia công bố ca tử vong đầu tiên do COVID-19 trong năm nay và 77 ca mắc mới tại bang New South Wales - là số ca mắc mới trong ngày cao nhất kể từ đầu năm đến nay.Thủ hiến bang New South Wales Gladys Berejiklian dự báo số ca mắc tại bang đông dân nhất của Australia, New South Wales, sẽ vượt 100 ca ngày 12/7. Ông cũng dự kiến số ca mắc trong và xung quanh TP.Sydney sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới.

Thành phố lớn nhất của Australia này đang thực hiện lệnh phong tỏa trong 3 tuần. Với 33 trong số các ca mắc mới là lây nhiễm trong cộng đồng, nhà chức trách khả năng sẽ gia hạn lệnh phong tỏa hơn 5 triệu cư dân Sydney và các khu vực lân cận. Một ngày trước đó, bang New South Wales ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới cao nhất từ đầu năm đến nay với 50 ca.

NGUYỄN HẰNG