Cá và các động vật biển có thể chết đuối không?

Nhiều người thắc mắc: các loài động vật biển có bị chết đuối khi sống trong nước không?

Frances Withrow, nhà khoa học biển tại Oceana (Tổ chức bảo vệ và bảo tồn môi trường biển) đã quyết định tìm hiểu. Ông cho biết: “Động vật biển cũng cần oxy để sống. Chúng duy trì sự tồn tại bằng oxy hòa tan, trong khi con người và các loài động vật trên cạn khác lấy oxy trực tiếp từ không khí. Hầu hết các loài cá đều hít thở khi nước tràn qua mang của chúng. Nhưng nếu mang của chúng bị tổn thương hoặc nước không thể/không đủ để di chuyển qua thì chúng sẽ chết vì ngạt do không đủ oxy. Trên thực tế, cá và các loài sinh vật biển khác không chết đuối, nhưng chúng sẽ chết vì thiếu oxy”.

Các dụng cụ, thiết bị câu cá như các lưỡi câu có thể làm hỏng, rách mang của cá. Ngoài ra, các mầm bệnh gây ra cái chết ở cá chủ yếu là do vi khuẩn, chúng bám vào mang và ngăn chặn quá trình lọc oxy từ nước hoặc làm hỏng chức năng của mang cá khiến chúng trở nên mất tác dụng. Mặc dù, một số loài cá có thể bơm nước qua mang ngay cả khi chúng đang ngủ, nhưng phần lớn cá phải bơi liên tục để nước chảy qua mang của mình. Do vậy, nếu chúng bị mắc kẹt vào lưới đánh cá hoặc các khu vực có nhiều vật cản… chúng sẽ không thể bơi và hấp thụ oxy từ nước được dẫn đến chết ngạt.

So với các sinh vật biển thì cá mập cần có vây để bơi lội. Tuy nhiên, rất nhiều ngư dân đã đánh bắt chúng để lấy vây. Vây cá mập có giá trị rất cao trên thị trường, đặc biệt là để làm thức ăn như súp vi cá mập… Sau khi cắt vây, họ ném con cá mập trở lại biển. Withrow cho biết: “Đây là một hoạt động bất hợp pháp, nó không tốt cho quần thể cá mập nói chung mà còn khá tàn nhẫn. Vì họ không biết rằng con cá mập không thể bơi sau khi bị cắt vây, nó sẽ bị ăn thịt bởi những kẻ săn mồi khác, chết vì đói hoặc ngạt thở.

Theo ước tính của Ủy ban săn bắt cá voi quốc tế, rất khó để xác định được có bao nhiêu động vật biển bị chết ngạt hàng năm. Tuy nhiên, ước tính có khoảng 300 ngàn con cá voi, cá heo bị chết do vướng lưới đánh cá. Một nguyên nhân khác gây ra cái chết hàng loạt đối với các động vật biển đó là đại dương không có đủ oxy hòa tan cho chúng hít thở. Nếu vùng biển có quá nhiều sinh vật phù du sản sinh trong một thời gian ngắn, chúng sẽ lấy hết các chất dinh dưỡng và oxy trong nước và khiến cá trong khu vực đó bị chết ngạt. Hơn nữa, nước ấm không giữ nhiều oxy hòa tan bằng nước lạnh. Khi nhiệt độ đại dương tăng lên do biến đổi khí hậu đã làm cho các vùng biển “thiếu oxy” tăng lên nhanh chóng hơn so với trước.

THƯ KỲ

(Tổng hợp)