25,6% dân số thế giới đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19

Theo những số liệu thống kê chính thức do Our World In Data công bố, đến ngày 13/7, hơn 25,6% dân số toàn cầu đã được tiêm ít nhất một liều vaccine ngừa COVID-19.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Brampton, Ontario, Canada.

Tỉ lệ này đã tăng 3,2% so với thời điểm thống kê cách đây 2 tuần. Trung bình mỗi ngày có gần 30 triệu người đã được tiêm vaccine. Tổng cộng, đã có 3,51 tỷ liều vaccine đã được tiêm trên toàn cầu.

Hiện mới chỉ có 1% số người dân ở các quốc gia thu nhập thấp đã được tiêm vaccine, tăng chút ít so với con số thống kê 0,9% ghi nhận cách đây hai tuần.

Quốc gia có tỷ lệ tiêm phòng cao nhất hiện nay là Canada (70%), tiếp đến là Chile (69%), Vương quốc Anh (68%) và Israel (66%). Mỹ đã tiêm phòng ít nhất 1 mũi cho 55,2% dân số. Trong khi đó, Nhật Bản - nơi Olympic Tokyo 2020 sẽ được khai mạc vào tuần tới, đã đạt tỷ lệ tiêm phòng 31,14% dân số. Tại châu Phi, tình hình dịch bệnh là rất đáng lo ngại, khi số ca mắc COVID-19 gia tăng trong bối cảnh nguồn cung vaccine khan hiếm. Tỷ lệ tiêm chủng tại lục địa này hiện là 2,93%.

Tính đến thời điểm này, quốc gia đã tiêm nhiều mũi vaccine COVID-19 nhất là Trung Quốc, với hơn 1 tỷ liều. Tiếp đó là Ấn Độ - với 387,7 triệu liều, nhiều hơn khoảng 50 triệu liều vaccine so với Mỹ.

Số các ca mắc COVID-19 mới trên toàn cầu đã tăng 21% so với cách đây hai tuần, với các điểm nóng là các quốc đảo như Fiji, CH Cyprus, Cuba, cũng như một số quốc gia châu Âu như Hà Lan và Tây Ban Nha. Các ca nhiễm mới cũng bắt đầu tăng trở lại ở Mỹ, tăng 109% so với hai tuần trước.

THANH PHƯƠNG