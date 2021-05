Truyền thông quốc tế đưa tin cử tri Việt Nam đi bầu cử trong điều kiện bảo đảm an toàn phòng dịch

Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Việt Nam, diễn ra ngày 23/5, đã thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế.

Thực hiện phun khử khuẩn và các bước về y tế đối với hòm phiếu trước khi được Tổ bầu cử chuyển đến Bệnh viện K cơ sở Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm.

Theo hãng tin Reuters của Anh, hàng chục triệu người dân Việt Nam đã đeo khẩu trang đi bỏ phiếu để bầu ra những người tiêu biểu đại diện cho mình tham gia Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ tới. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhà chức trách đã áp dụng các biện pháp nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, theo đó, các khu vực bỏ phiếu đều bảo đảm theo đúng phương án phòng, chống dịch. Tại các khu cách ly tập trung, hòm phiếu được khử khuẩn và đưa đến từng cử tri.

Hãng thông tấn Bernama của Malaysia đưa tin, ngày 23/5, cử tri trên khắp Việt Nam đã đến các điểm bỏ phiếu để chọn ra 500 đại biểu Quốc hội khóa XV từ 866 ứng cử viên cũng như bầu ra các đại biểu tham gia HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo hãng thông tấn Bernama, quân đội Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng bảo đảm an toàn cho cuộc bầu cử. Hãng Bernama dẫn Chỉ thị của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Phan Văn Giang, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường các biện pháp nắm chắc tình hình, thường xuyên trao đổi thông tin giữa các lực lượng; kiểm soát, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, đảo, biên giới, nội địa và không gian mạng; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng tham gia xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ; tiếp tục rà soát, bổ sung các phương án bảo đảm an ninh an toàn cho cuộc bầu cử; phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội nhằm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử.

NGỌC HÀ