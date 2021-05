Air India bị rò rỉ dữ liệu liên quan 4,5 triệu hành khách

Ngày 22/5, hãng Hàng không quốc gia Ấn Độ (Air India) đã thông báo về sự cố rò rỉ dữ liệu ảnh hưởng đến khoảng 4,5 triệu hành khách trên khắp thế giới.

Hãng này cho biết, vụ việc liên quan đến dữ liệu cá nhân, tên tuổi, thông tin liên lạc, thông tin về vé, hộ chiếu và dữ liệu thẻ tín dụng, được đăng ký từ ngày 26/8/2011 đến ngày 20/2/2021. Tuyên bố nêu rõ: “SITA PSS - bộ phận xử lý dữ liệu của hệ thống dịch vụ hành khách - gần đây đã bị tấn công mạng, khiến dữ liệu cá nhân của một số hành khách bị rò rỉ. Sự cố này ảnh hưởng đến khoảng 4,5 triệu hành khách trên thế giới”.

Air India đã triển khai các biện pháp để đảm bảo an toàn dữ liệu, gồm điều tra sự cố bảo mật dữ liệu, bảo đảm an toàn cho các máy chủ bị xâm nhập, hợp tác với chuyên gia bên ngoài, thông báo và liên lạc với các hãng phát hành thẻ tín dụng. Hãng này cũng khuyến nghị hành khách thay đổi mật khẩu đối với những tài khoản liên quan để bảo đảm an toàn dữ liệu cá nhân.

HUY LÊ