Mỹ công bố các biện pháp tăng cường an ninh mạng quốc gia mới

Ngày 23/2, Bộ An ninh nội địa (DHS) Mỹ đã công bố một loạt các biện pháp nhằm củng cố an ninh mạng quốc gia, bao gồm tăng cường tài trợ cho các chương trình an ninh mạng trọng điểm.

Trong một thông báo, Bộ trưởng DHS Alejandro Mayorkas nhấn mạnh, an ninh mạng quan trọng hơn bao giờ hết và nước Mỹ sẽ xây dựng hệ thống này dựa trên thành tích xuất sắc của bộ khi thực hiện chuyển đổi cách tiếp cận toàn chính phủ để giải quyết thách thức mà Washington phải đối mặt.

Như một phần của các biện pháp nhằm tăng cường an ninh mạng, DHS sẽ tăng chi tiêu cho an ninh mạng thông qua tài trợ của Cơ quan Quản lý khẩn cấp liên bang (FEMA). Cơ quan An ninh mạng và cơ sở hạ tầng (CISA) cũng sẽ đánh giá các nguồn lực khác cần để bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng của quốc gia trước các mối đe dọa mạng.

Bộ trưởng Mayorkas có kế hoạch thúc đẩy chương trình nâng cao nhận thức về chương trình phần mềm độc hại (ransomware) mới của CISA được triển khai vào tháng trước.

Cơ quan mật vụ Mỹ sẽ sử dụng Lực lượng Đặc nhiệm chống gian lận trên không gian mạng để truy quét các tin tặc liên quan đến các cuộc tấn công bằng phần mềm độc hại vốn đã trở thành vấn đề ngày càng gây đau đầu cho các bệnh viện, trường học và các tổ chức quan trọng khác trong năm vừa qua tại quốc gia này.

Ngoài ra, Bộ trưởng Mayorkas cũng sẽ tham dự một loạt sự kiện vào cuối tuần này và trong tháng tới nhằm nhấn mạnh các vấn đề an ninh mạng, bao gồm nhu cầu xây dựng một đội ngũ nhân sự đa dạng và sẽ cùng các đối tác quốc tế bảo vệ Mỹ trước các mối đe dọa mạng.

Trong cuộc điều trần để thông qua đề cử tại Thượng viện Mỹ vào tháng trước, ông Mayorkas cho biết, an ninh mạng là một trong những “ưu tiên cao nhất” của ông. Ông được các thành viên quốc hội và các chuyên gia mạng đánh giá cao vì những am hiểu sâu sắc về các mối đe dọa trong không gian mạng.

An ninh mạng hiện đang là vấn đề được quan tâm tại Mỹ. Vào cuối năm ngoái, Mỹ phải đối mặt với một cuộc tấn công mạng quy mô nhằm vào các cơ quan chính phủ và gây thiệt hại lớn. Đây được xem là một trong những vụ tấn công mạng lớn nhất và táo tợn nhất trong lịch sử Mỹ.

Các tin tặc đã tấn công mạng lưới máy tính của một loạt cơ quan quan trọng của Mỹ như Bộ Quốc phòng, Ngoại giao, Thương mại, Tài chính, An ninh nội địa và cả Cơ quan Quản lý an ninh hạt nhân quốc gia (NNSA), vốn giám sát kho vũ khí hạt nhân của Mỹ.

