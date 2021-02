G7 khẳng định sẽ nỗ lực hợp tác đẩy lùi đại dịch COVID-19

Tại Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của Nhóm Các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) do Thủ tướng Vương quốc Anh Boris Johnson chủ trì, các nhà lãnh đạo G7 đã cam kết tăng cường hợp tác ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trong tuyên bố chung kết thúc Hội nghị, các nhà lãnh đạo G7 cho rằng, cống hiến của những người làm công tác thiết yếu ở khắp mọi nơi đã thể hiện những gì tốt đẹp nhất của nhân loại, trong khi việc nhanh chóng phát triển được vắc xin phòng COVID-19 cho thấy sức mạnh trí tuệ của con người.

Để phối hợp và cùng nhau củng cố Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng như hỗ trợ nâng cao vai trò dẫn dắt và điều phối của tổ chức này, các nhà lãnh đạo G7 cam kết sẽ đẩy nhanh quá trình phát triển và triển khai vắc xin trên toàn cầu; phối hợp để nâng cao năng lực sản xuất vắc xin, bao gồm cả việc thông qua cấp phép tạp thời; cải thiện việc chia sẻ thông tin như việc giải mã gen các biến thể mới; thúc đẩy các hoạt động minh bạch và có trách nhiệm và sự tin tưởng đối với vắc xin.

Các nhà lãnh đạo G7 cũng tái khẳng định sự ủng hộ đối với tất cả các trụ cột của Chương trình Hợp tác Tăng tốc tiếp cận các công cụ ứng phó với COVID-19 (ACT-A), dự án COVAX và quyền tiếp cận công bằng và hợp lý đối với vắc xin, phương pháp điều trị và chẩn đoán…

Tuyên bố chung của Hội nghị cũng cho biết, với việc các cam kết tài chính tăng thêm 4 tỷ USD, tổng hỗ trợ của G7 cho ACT-A và COVAX là 7,5 tỷ USD. G7 sẽ làm việc với các đối tác, như G20 và các tổ chức tài chính quốc tế, cùng tham gia hỗ trợ ACT-A, tăng cường khả năng tiếp cận của các nước đang phát triển với các vắcxin phòng COVID-19 đã được Tổ chức Y tế Thế giới phê duyệt thông qua COVAX.

Các nhà lãnh đạo G7 cũng cho rằng COVID-19 đã cho thấy thế giới cần có những biện pháp bảo vệ mạnh mẽ hơn trước những rủi ro đối với an ninh sức khỏe toàn cầu trong tương lai. Do đó, G7 sẽ làm việc với Tổ chức Y tế Thế giới, Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) và các tổ chức khác, đặc biệt là thông qua Hội nghị Thượng đỉnh Y tế Toàn cầu tại Rome (Italia), để củng cố kiến trúc y tế và an ninh y tế toàn cầu nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho các đại dịch.

ĐINH THƯ (TTXVN)