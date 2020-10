Giá dầu châu Á tăng trong phiên giao dịch đầu tuần

Giá dầu châu Á tăng trong phiên giao dịch sáng 19/10 do tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu hàng đầu thế giới, phục hồi làm dịu bớt lo ngại về tình trạng gia tăng các ca mắc COVID-19 ảnh hưởng tới nhu cầu nhiên liệu và nguồn cung gia tăng.

Trong phiên giao dịch này giá dầu Brent giao tháng 12/2020 tăng 4 xu Mỹ lên 42,97 USD/thùng vào lúc 7 giờ 18 phút (giờ Việt Nam) và giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 2 xu Mỹ lên 40,90 USD/thùng.

Kinh tế Trung Quốc trong tháng 7 đến 9/2020 tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước do tiêu dùng tăng trở lại và các đối tác thương mại lớn đã quay lại kinh doanh. Tuy nhiên, sức mua dầu mỏ của Trung Quốc dự kiến sẽ chậm lại trong quý 4 năm 2020 do lượng dự trữ cao và hạn ngạch nhập khẩu hạn chế đối với các nhà máy lọc dầu độc lập.

Ngoài ra, việc Libya nối lại hoạt động khai thác một số mỏ có thể làm phức tạp thêm vấn đề nguồn cung. Hãng tin Bloomberg cho biết sản lượng của Libya sẽ tăng lên khoảng 500.000 thùng/ngày sau khi mở cửa một số cơ sở trở lại trong tháng trước sau khi đóng cửa hồi đầu năm do bị phong tỏa.

