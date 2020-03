Campuchia tăng gấp 5 lần mức xử phạt vi phạm giao thông

Chính phủ Campuchia đã quyết định nâng mức xử phạt vi phạm giao thông lên gấp 5 lần so với trước đây nhằm giảm tình trạng tai nạn giao thông đường bộ tại nước này.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuần trước đã ký ban hành nghị định về mức xử phạt đối với người vi phạm luật lệ giao thông cao hơn từ 3-5 lần so với mức hiện hành. Cụ thể, theo quy định mới, người điều khiển xe máy nếu không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ cho phép hay không có bằng lái đối với xe máy có động cơ trên 125cc sẽ bị xử phạt 60.000 riel (15 USD), so với mức hiện hành 15.000 riel (3,75 USD). Người điều khiển xe máy sẽ bị phạt 80.000 riel (20 USD) nếu sử dụng điện thoại khi lái xe và chịu phạt lên tới 250.000 riel (62,50 USD) nếu lái xe trong tình trạng say xỉn.

Đối với người điều khiển ô tô, mức phạt không thắt dây an toàn và không có giấy phép lái xe hoặc đăng ký xe sẽ được tính từ 75.000 riel (18,75 USD) trở lên đối với xe ô tô dưới 9 chỗ và xe tải dưới 3,5 tấn, và từ 150.000 riel (37,50 USD) với xe trên 3,5 tấn, cao gấp 3 lần mức hiện hành. Trong khi đó, mức phạt đối với lái xe ô tô say xỉn sẽ tăng gấp 5 lần lên 1-4 triệu riel (khoảng 250-1.000 USD) tùy từng loại phương tiện.

Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng nhấn mạnh, mức xử phạt cũ là quá thấp để có thể mang tính răn đe đối với người vi phạm giao thông, và tăng mức xử phạt là cần thiết trong bối cảnh số vụ và số người chết vì tai nạn giao thông đang tăng.

Theo báo cáo của Ủy ban Quốc gia Campuchia về An toàn Giao thông, năm 2019, gần 2.000 người tử vong và hơn 6.100 người bị thương vì tai nạn giao thông ở nước này, tăng lần lượt 12% và 29% so với năm trước đó.

TRANG NHUNG