CoVID-19: Thế giới có thêm 1.598 ca tử vong, nhiều nước triển khai biện pháp khẩn cấp

Trong vòng 24 giờ qua (Tính tới 6h sáng 23/3) thế giới có thêm 1.598 người thiệt mạng và 30.367 ca bệnh mới (một kỷ lục tính theo ngày), nâng tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới lên trên 335.403 người, trong đó có 14.611 ca tử vong. Có 97.636 người được điều trị thành công và phục hồi.

Tại châu Âu, theo số liệu cập nhật, tổng số ca nhiễm hiện đã lên tới hơn 150.000 ca. Trong ngày 22/3, đảo Síp, Romania và Kosovo cũng đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì COVID-19.

Italy tình hình dịch bệnh đang ngày càng trở nên nguy hiểm và chưa có dấu hiệu kiểm soát. Ngày 22/3, “đất nước hình chiếc ủng” ghi nhận 5560 ca nhiễm mới (giảm 15% so với một ngày trước) và thêm 651 ca tử vong (giảm 18% so với 1 ngày trước). Tới thời điểm này, Italy đã có tổng cộng 59.138 người mắc dịch COVID-19, trong đó 5.476 người tử vong, chiếm 38,3% tổng số ca tử vong do COVID-19 trên toàn thế giới.

Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Bologna, Italy, ngày 21/3/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Bộ Nội vụ và Bộ Y tế Italy ngày 22/3 cũng đã ban hành quy định liên bộ nghiêm cấm các phương tiện di chuyển từ commune này sang commune khác (địa giới hành chính nhỏ nhất của Italy), bao gồm cả các xe công vụ, trên phạm vi cả nước. Thủ tướng Italy Giuseppe Conte đã công bố bổ sung các biện pháp nghiêm ngặt, thắt chặt hơn nữa hoạt động đi lại của người dân, nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Tây Ban Nha trong ngày 22/3 cũng đã thông báo có tới 375 ca tử vong mới, tăng 30% so với một ngày trước, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 1.756 người. Số ca nhiễm được xác nhận đã tăng 3.107 ca, lên tổng số 28.603 người, trong đó 1.785 ca trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, Chính phủ Tây Ban Nha đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia trong 15 ngày từ 14/3, trong đó có biện pháp cấm người dân rời khỏi nhà trừ các trường hợp bất khả kháng. Lực lượng an ninh và cảnh sát giám sát việc thực thi.

Chính phủ Anh của Thủ tướng Boris Johnson cùng ngày đã cảnh báo Anh hoàn toàn có thể lâm vào tình trạng khủng hoảng tương tự như Italy nếu người dân không tuân thủ một cách có trách nhiệm những khuyến cáo của Chính phủ về giữ khoảng cách xã hội an toàn. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh tính đến tối 22/3, trên toàn Vương quốc Anh đã có 281 ca tử vong liên quan đến COVID-19, trong tổng số 5.683 ca dương tính, trong đó riêng trong ngày 22/3 đã ghi nhận thêm 48 ca tử vong, gồm cả một ca mới 18 tuổi. Đây là trường hợp được ghi nhận là ca tử vong trẻ nhất tại Anh vì COVID-19 kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Tại Đức, phương tiện truyền thông Đức đưa tin Thủ tướng nước này, bà Angela Merkel đã quyết định thực hiện cách ly tại gia sau khi gặp một bác sĩ có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Hãng tin DW và Reuters dẫn lời Người phát ngôn của Thủ tướng Đức, ông Steffen Seibert, đã xác nhận thông tin này. Ông Steffen Seibert khẳng định trong thời gian cách ly, Thủ tướng Merkel vẫn điều hành công việc bình thường.

Trong 24 giờ qua qua, Đức đã ghi nhận thêm 8 ca tử vong mới vì dịch COVID-19, nâng tổng số người thiệt mạng tại nước này lên 92. Đức cũng có thêm 2.350 ca mắc bệnh mới và tổng số người nhiễm virus SARS-CoV-2 tới thời điểm này là 24.714, nhiều thứ tư thế giới.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Strasbourg, Pháp, ngày 16/3/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Thượng viện Pháp ngày 22/3 đã "bật đèn xanh" cho luật chống dịch COVID-19, theo đó Paris sẽ thiết lập tình trạng y tế khẩn cấp trong thời gian 2 tháng. Tính đến sáng 23/3, Pháp đã được ghi nhận 674 trường hợp tử vong do COVID-19, tăng 112 ca trong 24 giờ qua. Tổng số ca nhiễm virus là 16.018, tăng 1.559 bệnh nhân.

Tại châu Mỹ, chiều 22/3 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ thị triển khai các trạm y tế khẩn cấp có sức chứa 4.000 giường bệnh tới các điểm nóng bùng phát dịch bệnh COVID-19 trên toàn nước Mỹ. Ông Trump nhấn mạnh rằng ông đã chỉ đạo trực tiếp Cơ quan Quản lý Khủng hoảng Liên bang (FEMA) thiết lập các trạm y tế này tại các bang gồm bang New York với 1.000 giường, tại bang California với 2.000 giường bệnh và tại bang Washington với 1.000 giường bệnh.

Tới ngày 23/3, Mỹ trở thành quốc gia có số ca mắc COVID-19 nhiều thứ ba thế giới, với 32.356 trường hợp, trong đó 414 người đã tử vong.

Tại Guatemala, Tổng thống Guatemala Alejandro Giammattei đã ban hành lệnh giới nghiêm trên toàn quốc trong vòng 8 ngày từ 16 giờ đến 4 giờ hằng ngày, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do vi rút SARC-CoV-2 gây ra. Lệnh giới nghiêm có hiệu lực từ 0 giờ ngày 22/3 (theo giờ địa phương). Sắc lệnh mới ban hành loại trừ các hoạt động của lực lượng an ninh, vận chuyển hàng hóa, cảng hậu cần, hiệu thuốc và các doanh nghiệp liên quan tới cung cấp nhu yếu phẩm.

Tại châu Á, Iran tiếp tục là “tâm dịch” COVID-19. Khu vực Đông Á tiếp tục khống chế và kiểm soát sự lây lan của virus SARS-CoV-2 khá tốt, khi tỷ lệ mắc mới và tử vong đều ở mức thấp hơn nhiều so với cách đây hơn 1 tuần. Trong khi đó, Đông Nam Á lại xuất hiện những dấu hiệu dịch bệnh leo thang đáng lo ngại.

Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Tehran, Iran, ngày 19/3/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Iran đã ghi nhận thêm 129 ca tử vong mới do dịch COVID-19, nâng tổng số trường hợp tử vong tại nước này lên tới 1.685 người, đứng thứ 3 trên thế giới sau Italy và Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Y tế Iran Kianouche Jahanpour cho hay trong một ngày đã có thêm 1.028 người xét nghiệm dương tính và nâng tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước Cộng hòa Hồi giáo này lên 21.638 người.

Hàn Quốc ngày 22/3 tiếp tục kiểm soát hiệu quả đại dịch COVID-19 khi nước này chỉ chi nhận thêm 2 ca tử vong và 98 ca mắc bệnh mới. Tính tới thời điểm này, Hàn Quốc đã có 8.897 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 104 người tử vong, còn người phục hồi đã tăng thêm 297 trường hợp lên 2.909. Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết trong số 388 ca nhiễm ở độ tuổi dưới 18 đã có 275 trường hợp buộc phải cách ly song chưa phát hiện có trường hợp tử vong.

Để ngăn chặn tình trạng lây nhiễm từ nước ngoài, Chính phủ Hàn Quốc bắt đầu áp dụng "thủ tục nhập cảnh đặc biệt" ngay tại sân bay đối với tất cả hành khách đến từ khu vực châu Âu từ 0 giờ ngày 23/

Tại Nhật Bản, tính đến rạng sáng 23/3 (theo giờ địa phương), số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 “xứ sở Mặt Trời mọc” đã tăng lên 1.086 trường hợp, tăng 21 ca so với một ngày trước đó. Trong số ca đã được xác nhận, tỉnh Hokkaido ở vùng cực Bắc nước này chiếm tỷ lệ cao nhất với 159 ca. Tới lúc này, Nhật Bản có 36 người tử vong vì dịch COVID-19, trong khi 235 bệnh nhân đã ra viện.

Chính phủ Nhật Bản và liên minh cầm quyền đang cân nhắc một gói kinh tế khẩn cấp tổng trị giá tới hơn 30.000 tỷ yen (270 tỷ USD) để giảm bớt tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, bao gồm cả các khoản chi cho lĩnh vực tư nhân.

Trung Quốc, nơi virus SARS-CoV-2 bùng phát tháng 12/2019, cũng ghi nhận số ca tử vong mới vì COVID-19 rất thấp (6 ca) và số bệnh nhân mới chỉ là 46. Tới thời điểm này, Trung Quốc tuyên bố đã khống chế được dịch bệnh, tổng số người mắc bệnh và tử vong lần lượt là 81.054 ca và 3.261 ca.

Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc cho biết số ca mắc COVID-19 tại tỉnh này và thủ phủ Vũ Hán (Wuhan) vẫn lần lượt giữ nguyên ở mức 50.000 ca và 67.800 ca của ngày 21/3. Như vậy, đây là ngày thứ tư liên tiếp Vũ Hán, tâm dịch tại Trung Quốc, không ghi nhận thêm ca nhiễm mới nào.

Theo AFP, Trung Quốc đã bắt đầu giai đoạn 1 thử nghiệm lâm sàng đối với một loại vaccine phòng chống virus SARS-CoV-2, trong bối cảnh các nhà khoa học trên toàn cầu đang nỗ lực chạy đua để tìm ra liệu pháp chống lại loại virus nguy hiểm này.

Ấn Độ ngày 22/3 đã ban bố lệnh phong tỏa khu vực thủ đô Delhi, bắt đầu từ 6 giờ sáng ngày 23/3 cho đến đêm 31/3 (theo giờ địa phương). Động thái này diễn ra sau khi Ấn Độ thực hiện lệnh giới nghiêm toàn dân tự nguyện chưa từng có tiền lệ trong cùng ngày theo lời kêu gọi của Thủ tướng Narendra Modi nhằm góp phần ngăn chặn dịch bệnh COVID-19.

Trong khi đó, khu vực Đông Nam Á lại đang trải qua giai đoạn dịch diễn biến phức tạp. Trong 24 giờ qua, các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) chứng kiến dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) diễn biến phức tạp và gia tăng số ca mắc bệnh mới.

Cụ thể, tới 24 giờ 22/3, các nước ASEAN đã xác nhận có tổng cộng 3.509 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 495 ca mới. Các nước khu vực cũng đã ghi nhận thêm 18 ca tử vong, nâng tổng số người thiệt mạng lên 86. Tới lúc này, đã có 392 bệnh nhân được chữa trị thành công và bình phục.

Thái Lan đã ghi nhận thêm 188 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số các trường hợp lây nhiễm được ghi nhận ở nước này lên 599 bệnh nhân. Đây là ngày có số ca lây nhiễm được công bố cao nhất tại Thái Lan kể từ khi trường hợp đầu tiên được ghi nhận hồi tháng 1/2020. Ngoài một trường hợp tử vong, hiện có 7 bệnh nhân trong tình trạng nghiêm trọng.

Tại Malaysia, Bộ Y tế nước này thông báo ngày 22/3 đã phát hiện thêm 123 ca nhiễm virus SARS-Cov-2, cùng 2 bệnh nhân tử vong, nâng tổng số ca nhiễm lên 1.306 ca và số người tử vong vì dịch bệnh lên 10 người.

Indonesia tới lúc này đang là quốc gia thành viên ASEAN có số ca tử vong vì dịch COVID-19 cao nhất. Ngày 22/3, Indonesia đã ghi nhận thêm 10 ca tử vong, nâng tổng số người thiệt mạng tại nước này lên 48 trường hợp. Bên cạnh đó, Indonesia cũng đứng thứ ba khu vực về số lượng ca nhiễm virus SARS-CoV-2, với 514 ca (64 ca mới trong ngày 22/3).

Tính tới ngày 22/3, Lào và Myanmar là nước thành viên ASEAN chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 nào. Trong khi đó, Timor Leste chỉ có duy nhất một ca mắc bệnh.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Ouagadougou, Burkina Faso, ngày 16/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại châu Phi, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi ngày 22/3 cho biết đến nay đã có tổng cộng 1.198 ca nhiễm chủng mới của virus SARS-CoV-2 ở 41 quốc gia thuộc châu lục này. Hiện số ca tử vong đã lên tới 37 trường hợp ở 7 quốc gia trong khu vực. Cũng theo cơ quan này, Ai Cập hiện đứng đầu châu Phi với 294 trường hợp mắc COVID-19, Nam Phi đứng thứ hai với 240 bệnh nhân, và tiếp đó là Maroc với 104 trường hợp.

Trong tuần qua, hàng loạt quốc gia châu Phi đã đóng cửa biên giới khi sự lây lan của đại dịch COVID-19 ở khu vực đã đe dọa biến lục địa 1,3 tỷ người này thành một mặt trận mới đáng báo động.

Theo TTXVN