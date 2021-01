14 tháng tuổi đã mang trọng bệnh

Mới 14 tháng tuổi nhưng bé Nguyễn Hoàng Duy đã phải trải qua 3 lần phẫu thuật vì tắc ruột và nhiễm trùng máu. Ba mẹ của bé đang phải “ký nợ” với bệnh viện hơn 300 triệu đồng viện phí nhưng sự sống của bé rất mong manh vì gia đình không còn tiền chạy chữa.

Hình ảnh bé Nguyễn Hoàng Duy tại phòng cấp cứu, Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Hơn 6 tháng qua, tại phòng cấp cứu, khoa tiêu hóa, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP. Hồ Chí Minh), các y, bác sĩ và người nhà bệnh nhân đã quá quen thuộc với hình ảnh người mẹ trẻ gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng bồng ngửa trên tay đứa trẻ mà gần như toàn bộ phần ruột lộ hết ra ngoài. Đó là cháu Nguyễn Hoàng Duy, bị chứng tắc ruột.

Khi chúng tôi đến, trên giường bệnh, bé thở từng hơi nặng nhọc, mắt nhắm nghiền, quanh người đủ thứ dây nhợ, ống thuốc. Ngồi bên cạnh con, chị Nguyễn Thị Thường (tổ 1, ấp 3, xã Tóc Tiên, TX. Phú Mỹ), cứ như người mất hồn. Cuộc trò chuyện với chúng tôi liên tục bị ngắt quãng bởi những giọt nước mắt cứ lăn trào trên khuôn mặt khắc khổ của chị. “6 tháng nay, dường như đêm nào tôi cũng thức trắng bên con, nhìn con rồi khóc đến cạn nước mắt”, chị Thường nói.

Vợ chồng chị Thường có 4 người con, sống bằng nghề nhặt ve chai. Cuộc sống không dư dả nhưng cũng đủ ăn đủ mặc. Gia đình chị bắt đầu lâm vào cảnh cùng quẫn khi bé Duy chào đời (tháng 11/2019). Bé bị chứng tắc ruột, không thể đi đại tiện như bình thường. Mới 6 ngày tuổi, bé đã phải chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 2 để chữa trị. Tại đây, các bác sĩ đã phẫu thuật thông tắc ruột cho em. Sau 1 tháng sức khỏe bé có dấu hiệu tốt nên được cho về nhà. Nhưng chỉ được ít ngày, chứng bệnh tái phát nên từ đó đến nay, vợ chồng chị Thường phải thay nhau đưa con lên bệnh viện để chữa trị.

Trong vòng 14 tháng qua, Duy đã trải qua 3 lần phẫu thuật. Ngoài chứng tắc ruột, bé còn bị nhiễm trùng máu, viêm phổi nên hơn 6 tháng nay phải nằm viện điều trị liên tục. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, Duy phải điều trị dứt điểm bệnh viêm phổi và nhiễm trùng máu mới thực hiện việc phẫu thuật để giải thoát đoạn ruột bị tắc, đưa đoạn ruột này trở lại ổ bụng rồi mới có thể xuất viện. Tuy nhiên, qua 4 lần hội chẩn, bé vẫn bị nhiễm trùng máu, lại thêm tình trạng sức khỏe không ổn định, bị ho, ói thường xuyên nên ca phẫu thuật chưa thể thực hiện được.

Ngoài bé Duy, vợ chồng chị Thường còn có 3 con nhỏ từ 3-7 tuổi cần người chăm sóc nên mọi việc ở bệnh viện, chị phải tự mình xoay trở. Còn anh Nguyễn Văn An - chồng chị ở nhà vừa chợ búa, cơm nước cho con vừa lo đi làm để có tiền trang trải cuộc sống. Căn nhà của gia đình rộng chưa đầy 40m2, được quây tạm bằng những tấm tôn đã cũ. Vật dụng gia đình không có gì quý giá. Anh An cho biết, hơn 6 tháng nay, vợ và con trai anh ở bệnh viện. Cháu vẫn phải ăn uống qua ống truyền nên khá vất vả. Thương vợ, thương con, anh cố làm đủ mọi việc để mong có tiền gửi lên lo chữa trị cho con. “Chi phí ăn ở, bỉm hết từ 15-20 triệu đồng/tháng. Bệnh viện thông báo số tiền nợ viện phí đã lên tới 300 triệu đồng, nhưng gia đình chưa biết xoay xở bằng cách nào. Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo ở địa phương, anh em trong nhà ai cũng khó khăn nên không đỡ đần được gì”, anh An rơm rớm nước mắt khi kể về gia cảnh hiện tại.

Gia đình chị Nguyễn Thị Thường hiện rất cần sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ, các tổ chức, cá nhân có thể liên hệ trực tiếp với Quỹ “Tấm lòng Vàng” Báo Bà Rịa-Vũng Tàu (68 Trường Chinh, phường Long Toàn, TP. Bà Rịa), điện thoại: 0254.3533.533-0941.666.000. Số tài khoản: 0081001347137 Vietcombank Vũng Tàu) hoặc trực tiếp giúp đỡ gia đình chị Thường tại địa chỉ: tổ 1, ấp 3, xã Tóc Tiên, TX. Phú Mỹ; điện thoại liên hệ: 0965475625.

Bài, ảnh: TRÀ NGÂN