Đã nghèo còn gặp cái eo

Ngày 19/11/2020, trên đường đi làm về, anh Nguyễn Văn Nhỏ (SN 1989, ngụ tại số nhà 20, ấp An Trung, xã An Nhứt, huyện Long Điền) không may bị tai nạn giao thông, gãy xương vai, chấn thương vùng đầu và mặt. Tai nạn khiến gia đình anh đã nghèo, nay lại càng khốn khó hơn bởi anh là lao động chính và còn có con nhỏ bị bại não.

Chị Phan Thị Thu Hằng chăm sóc chồng tại Bệnh viện chấn thương chỉnh hình.

Ngày 10/12, tiếp chúng tôi trong căn nhà cấp 4 chật hẹp, oi bức, chị Phan Thị Thu Hằng, vợ anh Nhỏ buồn bã cho biết: Vợ chồng chị kết hôn 5 năm trước. Cuộc sống vợ chồng tuy nghèo nhưng luôn ấm cúng. Hạnh phúc nhân lên gấp bội khi chị Hằng sinh được đứa con trai đầu lòng Nguyễn Quốc Anh. Nhìn khuôn mặt kháu khỉnh, bụ bẫm của con, anh chị mừng lắm. Nhưng niềm vui ấy dần thay bằng nỗi lo khi Quốc Anh không có biểu hiện như những đứa trẻ khác “3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bò”.

Đến nay, tuy đã gần 4 tuổi nhưng bé vẫn không biết nói, biết đi, tay chân không bình thường, cứ co quắp lại. Thương con, chị Hằng phải nghỉ làm công nhân để ở nhà chăm con và quán xuyến công việc gia đình. Mọi chi tiêu trong gia đình chỉ trông chờ vào khoản thu nhập từ nghề phụ hồ của chồng chị. Dù khó khăn nhưng nhờ anh Nhỏ siêng năng, vợ chồng tằn tiện nên cũng đủ ăn đủ mặc. Anh chị dự định dành dụm được khoản tiền sẽ tìm thầy, tìm thuốc chữa trị cho con. Vậy nhưng, dự định đó chưa thực hiện được thì anh Nhỏ gặp nạn.

Khi xảy ra tai nạn, do vết thương quá nặng nên các bác sĩ Bệnh viện Bà Rịa đã yêu cầu gia đình chuyển anh Nhỏ lên tuyến trên phẫu thuật. Do không có tiền nên gia đình xin đưa anh về nhà tự điều trị. Tuy nhiên, vết thương bị nhiễm trùng, chảy mủ, buộc chị Hằng phải chạy vạy vay mượn khắp nơi để đưa chồng lên Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình (TP. Hồ Chí Minh) chữa trị. Tổng chi phí điều trị gần 1 tháng qua đã lên đến 40 triệu đồng. Số tiền này so với thu nhập của gia đình chị là quá sức. “Từ ngày anh ấy bị tai nạn, tiền ăn uống hàng ngày cũng phải nhờ anh em, bà con chòm xóm giúp đỡ. Tôi đã vay mượn, nhờ cậy người thân, bà con chòm xóm hết cả nhưng sự giúp đỡ cũng chỉ có hạn…”, chị Hằng nói, nước mắt ràn rụa.

Chị Hằng cho biết, hiện nay anh Nhỏ đã được phẫu thuật xong và phải nằm viện thêm 2 tuần nữa. Bác sĩ chẩn đoán, phải mất 6 tháng nữa sức khỏe anh mới bình phục. Dù vậy, sau khi bình phục anh cũng rất khó để làm những công việc nặng nhọc như phụ hồ.

Chuyên mục KẾT NỐI YÊU THƯƠNG mong nhận được thông tin của bạn đọc về các hoàn cảnh không may, khốn khó, bệnh tật, tai nạn... Ban Biên tập sẽ cử người xác minh và đăng tải trên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu. Thông tin giới thiệu gửi về email: baobrvt@gmail.com hoặc Quỹ “Tấm lòng Vàng”, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu (68, Trường Chinh, TP.Bà Rịa).

Hoàn cảnh gia đình chị Phan Thị Thu Hằng hiện rất cần sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ, các tổ chức, cá nhân có thể liên hệ trực tiếp với Quỹ “Tấm lòng Vàng” Báo Bà Rịa-Vũng Tàu (68, Trường Chinh, phường Long Toàn, TP. Bà Rịa), điện thoại: 0254.3533.533-0941.666.000. Số tài khoản: 0081001347137 Vietcombank Vũng Tàu) hoặc trực tiếp giúp đỡ gia đình chị Hằng tại địa chỉ: số nhà 20, ấp An Trung, xã An Nhứt, huyện Long Điền; điện thoại liên hệ 0785192378.

Bài, ảnh: TRÀ NGÂN