Hàng chục ngàn túi an sinh đến với người khó khăn

Nhằm hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, các địa phương trong tỉnh đã thực hiện nhiều mô hình như tặng quà, gian hàng 0 đồng, chuyến xe 0 đồng, cung cấp lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu trao đến các hộ dân trong khu phong tỏa, nhà trọ. Trong đó, TP. Vũng Tàu và TP. Bà Rịa đã triển khai mô hình túi an sinh, mang hàng chục ngàn phần quà ý nghĩa đến từng hộ dân.

Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu tặng túi an sinh cho người dân trong khu phong tỏa phường Thắng Nhì.

Ông Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bà Rịa đến tận nhà trao túi an sinh cho gia đình khó khăn trên địa bàn phường Phước Trung.

Ông Trần Vinh Quang, Chủ tịch UBND TP. Bà Rịa trao túi an sinh cho hộ dân trên địa bàn phường Phước Hiệp.

Lương thực, thực phẩm được đóng gói vào túi an sinh trước khi giao về các xã, phường trên địa bàn TP. Bà Rịa.

Mỗi túi an sinh của TP. Bà Rịa gồm: gạo, mì gói, nước mắm, dầu ăn, đường, cá hộp… trị giá 330 ngàn đồng.

Ngày 30/8, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 TP. Bà Rịa đã trao 5.000 túi an sinh cho người dân ở tất cả các phường, xã trên địa bàn. Mỗi túi gồm: gạo, dầu ăn, nước mắm, cá hộp, khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn… trị giá 330 ngàn đồng, được chuyển về đến các xã, phường để trao tận nhà người dân. Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 8/9, TP. Bà Rịa sẽ trao tổng cộng 10.000 túi an sinh cho người dân.

Toàn bộ chi phí trích từ nguồn vận động các nhà hảo tâm, DN. Những người được nhận lương thực, thực phẩm thuộc nhóm yếu thế, người mất việc làm theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ.

Ông Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 TP. Bà Rịa cho biết, ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã khiến đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, nhất là người lao động mất việc làm, người bán vé số, người già… Vì vậy, từ khi đợt dịch lần thứ 4 bùng phát đến nay, TP. Bà Rịa đã triển khai nhiều đợt hỗ trợ người dân khó khăn trên địa bàn. “Trong đó, đợt hỗ trợ này được tổ chức với quy mô lớn hơn. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Với những túi an sinh này, lãnh đạo thành phố muốn động viên tinh thần người dân trong lúc khó khăn và hy vọng giúp người dân an tâm, thực hiện nghiêm túc “ai ở đâu ở đó”, cùng chính quyền thành phố đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới”, ông Đặng Minh Thông nhấn mạnh.

Bà Lê Thị Thanh Bình (bìa trái), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Vũng Tàu trao túi an sinh cho người dân khu phong tỏa hẻm 225/7 Lưu Chí Hiếu, phường 10.

Trước đó, chương trình tặng túi an sinh cho người khó khăn được UBMTTQ Việt Nam TP. Vũng Tàu phát động từ ngày 15/8. TP. Vũng Tàu. Đến nay, chương trình đã trao gần 5.000 túi an sinh cho các hộ dân khó khăn, hộ dân trong các khu phong tỏa trên địa bàn. Mỗi túi an sinh trị giá 350 ngàn đồng, gồm: khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, thuốc hạ sốt, tuýp Vitamin C dạng sủi, dầu gió, gạo, mì gói và nhu yếu phẩm thiết yếu khác.

Toàn tỉnh triển khai hơn 21 ngàn gói an sinh UBMTTQVN tỉnh vừa ban hành Quyết định chi từ Quỹ “Cứu trợ” tỉnh số tiền hơn 6,354 tỷ đồng trong nguồn vận động ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh để hỗ trợ 21.182 gói an sinh cho hộ dân khó khăn, các phòng trọ tại 95 khu vực phong tỏa trên toàn tỉnh. Mỗi gói an sinh trị giá 300 ngàn đồng, gồm: lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm sẽ được phát tới tay người có hoàn cảnh khó khăn, các hộ dân trong các khu phong tỏa. Cụ thể, TP. Vũng Tàu: 3.863 hộ; TP. Bà Rịa: 446 hộ; TX. Phú Mỹ: 592 hộ; huyện Châu Đức: 161 hộ; huyện Đất Đỏ: 879 hộ; huyện Long Điền: 11.566 hộ; huyện Xuyên Mộc: 3.675 hộ.

TUYẾT MAI - BÍCH LIÊN - MINH THANH