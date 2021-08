Coi người cách ly như người thân

- Ba ơi!, con nhớ ba lắm, ba và cô chú trực có vất vả lắm không? Bao giờ ba mới về nhà?

- Con trai ở nhà ngoan, nghe lời mẹ, bao giờ hết dịch, ba về với mẹ con!

Đại úy Hoàng Lưu Điền trò chuyện với vợ và 2 con trai qua cuộc gọi zalo trên điện thoại.

Đó là cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa Đại úy Hoàng Lưu Điền với vợ và 2 con trai qua điện thoại. Anh là trợ lý Chính trị Ban CHQS huyện Long Điền. Hơn 2 tháng qua, anh cùng đồng đội làm tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong khu cách ly công dân là F1 của bệnh nhân nhiễm COVID-19 huyện Long Điền. Và cũng chừng ấy thời gian, các anh không có ngày nghỉ, chưa ai được về thăm gia đình, song họ vẫn quyết tâm chiến đấu với “giặc COVID-19” để đem lại sức khỏe, bình yên cho nhân dân.

Kết thúc cuộc điện thoại, Đại úy Điền tiếp tục cùng đồng đội phục vụ bữa trưa cho người đang cách ly. Đến trước mỗi phòng, các anh vui vẻ hỏi: “Phòng mình mấy người để tụi em giao cơm ạ”. Khi trao cơm, các anh còn động viên tinh thần công dân, đặc biệt là người già và trẻ em bằng những câu hỏi thăm thân thiện: “Ông ngủ ngon không ạ?”, “Bác dùng cơm ngon miệng nhé”, “Cháu ăn giỏi chú cho đi chơi”, khiến không khí cuộc gặp gỡ ngắn ngủi thêm ấp áp.

Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trong khu cách ly.

Khu cách ly F1 huyện Long Điền được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 2/6. Ban đầu, khu cách ly đặt tại Trung đoàn Minh Đạm, từ ngày 1/8 chuyển về cơ sở mới tại Trường TH Phước Tỉnh, có thể đón 250 người. Hiện tại, khu cách ly đang phục vụ 163 người. Lực lượng làm nhiệm vụ trong khu cách ly gồm 14 người, trong đó có 6 cán bộ, chiến sĩ quân đội, 4 cán bộ, chiến sĩ công an, 3 cán bộ y tế và 1 bảo vệ.

Vận chuyển quà vào từng phòng cho người cách ly.

Những ngày mới vào khu cách ly, một số người có biểu hiện tâm lý hoang mang, buồn chán. Do vậy, lực lượng làm nhiệm vụ vừa phục vụ, thăm khám, vừa tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách phòng ngừa dịch bệnh, đồng thời giải thích để mọi người hiểu, ủng hộ chủ trương cách ly của tỉnh để đề phòng, ngăn ngừa dịch lan rộng. Ngày qua ngày, số lượng F1 càng nhiều lên. Cường độ làm việc và nguy cơ lây nhiễm cao đã tạo áp lực lớn đối với cán bộ, chiến sĩ. Song với phương châm coi người cách ly như người thân, hằng ngày các anh đều thức dậy từ 5 giờ, dọn vệ sinh toàn bộ khu vực, đưa đón người vào cơ sở, phục vụ ăn uống, tuyên truyền người dân tuân thủ nghiêm nội quy và biện pháp phòng, chống dịch. Ai nấy đều tự an động viên rằng vất vả này chỉ là một phần so với đội ngũ y, bác sĩ đang ngày đêm chiến đấu với dịch bệnh để giành giật sự sống cho người dân, nên lại cố gắng, quyết tâm hơn.

Khi có đoàn thiện nguyện đến tặng quà, các anh lại tiếp nhận và phân phát đến từng công dân đang cách lý. “Dù không rõ mặt nhau nhưng tôi thấy rõ ánh mắt tràn đầy niềm vui của họ. Và trong khó khăn, tình quân - dân càng thêm gần gũi, thân thiết, cán bộ, chiến sĩ đơn vị sẵn sàng nhận gian khổ về mình, miễn sao người dân được vui vẻ, khỏe mạnh, để chiến thắng được dịch bệnh”, Đại úy Hoàng Lưu Điền nói. Với suy nghĩ đó, các anh luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu, dù là nhỏ nhất của người cách ly, bởi các anh nhận thức được rằng có chăm sóc, đối xử với họ như người thân thì người dân mới coi khu cách ly như gia đình, từ đó yên tâm thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch.

Trao quà cho các em nhỏ trong khu cách ly.

“Sau khi hoàn thành cách ly, nhiều người trở về gia đình đã viết thư điện tử, gọi điện, nhắn tin cảm ơn cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đã hết lòng phục vụ, giúp đỡ trong thời gian cách ly. Đây là nguồn động lực góp phần động viên, khích lệ để anh em chúng tôi tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ”, anh Điền bày tỏ. Anh Lương Thanh Bảo Lâm, một người đã hoàn thành cách ly tại đây viết: “Được các chú bộ đội quan tâm, chăm sóc, lo từng bữa ăn, sức khỏe, hỗ trợ sắp xếp, vận chuyển hành lý, thậm chí là cung cấp đầy đủ các loại nhu yếu phẩm khiến tôi rất xúc động và biết ơn”.

“Là những người lính Bộ đội Cụ Hồ, nhiệm vụ khó khăn nào cũng vượt qua... Chúng tôi coi chống dịch COVID-19 như là một cuộc chiến và khi nào cuộc chiến giành thắng lợi thì mới trở về”, Đại úy Hoàng Lưu Điền bày tỏ quyết tâm.

MINH NHÂN

VÀ BAN CHQS HUYỆN LONG ĐIỀN

(Thực hiện)