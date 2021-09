Bay Flycam quản chặt khu phong tỏa

Đó là giải pháp đang được TX.Phú Mỹ thực hiện nhằm quản chặt khu phong tỏa thuộc khu phố Phước Lập, phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ.

Trung úy Phạm Đức Minh, Đội Tổng hợp Công an TX.Phú Mỹ phụ trách bay giám sát bằng Flycam khu phong tỏa thuộc khu phố Phước Lập, phường Mỹ Xuân.

Khu vực phong tỏa bao gồm các tổ 4, 8, 15 và một phần tổ 2 của khu phố Phước Lập với 980 hộ, 1.856 nhân khẩu. Ngày 30/8 tại khu vực này phát hiện 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 qua xét nghiệm sàng lọc toàn bộ dân cư. Đến nay chuỗi lây nhiễm trên đã lên đến hơn 30 người. TX.Phú Mỹ đã khóa chặt khu vực phong tỏa với 4 chốt kiểm soát vòng trong và 10 chốt kiểm soát vùng đệm nhằm ngăn triệt để không cho người lạ vào và người trong khu vực phong tỏa di chuyển ra bên ngoài.

Tuy nhiên, khu vực này có nhiều nhà trọ, mật độ dân cư đông. Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Công an TX.Phú Mỹ cho biết, bên cạnh lập chốt, tuần tra, vận động tuyên truyền để người dân chấp hành quy định giãn cách triệt để, Công an TX.Phú Mỹ thấy rằng cần phải sử dụng công nghệ vào để quán xuyến trọn vẹn khu vực từ xa. Theo đó, từ ngày 6/9, Công an tỉnh đã hỗ trợ 2 Flycam, tập huấn về kỹ thuật và chuyển giao cho Công an TX.Phú Mỹ phụ trách bay kiểm soát người dân trong khu vực phong tỏa.

Với ưu thế quan sát tầm xa từ trên cao, Flycam giúp lực lượng chức năng kiểm soát trọn vẹn khu vực phong tỏa.

Khung giờ bay bất kỳ, có thể vào đầu giờ sáng và đầu giờ chiều, hoặc cũng có thể đêm khuya. Thiết bị bay còn hỗ trợ thay thế lực lượng tuần tra đêm. Khi phát hiện người dân ra đường vi phạm quy định giãn cách, người điều khiển bay sẽ chụp lại hình ảnh và vị trí người vi phạm rồi báo cho lực lượng trực ở chốt hoặc đội tuần tra gần nhất có mặt ngay để nhắc nhở, xử lý.

Hình ảnh khu phong tỏa thuộc khu phố Phước Lập, phường Mỹ Xuân vào sáng 9/9 được Flycam chụp từ trên cao.

Sau 3 ngày triển khai, giải pháp bay Flycam giám sát khu phong tỏa đã phát huy hiệu quả răn đe kịp thời. Ghi nhận trong các đợt bay giám sát vào ngày 9/9 không còn tình trạng người dân ra đường. Việc giám sát bằng flycam sẽ được duy trì đến khi khu vực này được dỡ phong tỏa.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA