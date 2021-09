Cấp Giấy đi đường cho người dân các địa phương thực hiện Chỉ thị 16

Công an tỉnh đã triển khai hướng dẫn cụ thể hình thức, quy trình đăng ký, cấp, quản lý, kiểm tra Giấy đi đường đối với các địa phương thực hiện Chỉ thị 16 gồm: TP. Vũng Tàu, TP. Bà Rịa, TX. Phú Mỹ và huyện Long Điền.

Lực lượng CSGT-Công an huyện Long Điền kiểm tra giấy tờ người ra đường tại Tỉnh lộ 44B.

Cụ thể, từ 0 giờ ngày 20/9, công an từ cấp tỉnh đến các phường, xã, thị trấn bắt đầu triển khai cấp Giấy đi đường đợt 2 cho các đối tượng được phép cấp giấy theo quy định. Theo đó, Giấy đi đường do Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) và công an huyện, thị xã, thành phố cấp có giá trị đi lại trong phạm vi địa bàn tỉnh. Giấy đi đường do công an xã, phường, thị trấn cấp, có giá trị đi lại giữa các xã, phường, thị trấn trong cùng 1 huyện, thị xã, thành phố. Hình thức cấp Giấy đi đường được thực hiện qua mạng Internet. Cá nhân sau khi đăng ký và được duyệt cấp qua website: https://giaydiduong.baria-vungtau.gov.vn sẽ được cấp 1 mã QR code.

Từ ngày 12/9, đến nay đã có 72 sở, ban, ngành, cơ quan... đăng ký danh sách cấp “Giấy đi đường” cho 2.908 cá nhân. Trong đó, có 2.580 trường hợp đã được cấp. Từ 0 giờ ngày 20/9, Công an từ cấp tỉnh đến các phường, xã, thị trấn bắt đầu triển khai cấp Giấy đi đường đợt 2 cho các đối tượng được phép cấp giấy theo quy định. Trong thời gian chuyển đổi, chờ cấp mới giấy đi đường, những giấy tờ được cấp còn hạn và hợp lệ được sử dụng để di chuyển đến 0 giờ ngày 23/9. Việc triển khai cấp Giấy đi đường đợt 2 đã được Công an tỉnh hướng dẫn cụ thể về: hình thức, quy trình đăng ký, cấp, quản lý, kiểm tra đến các địa phương để thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc, các địa phương cần phản ánh kịp thời về Công an tỉnh qua các số điện thoại cụ thể từng đơn vị, địa phương để điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện. (Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh)

Thiếu tá Lê Huỳnh Hoàng Dung, Đội Phó Đội QLHC về TTXH - Công an huyện Long Điền cho biết, ngay sau khi nhận được công văn của Công an tỉnh, Công an huyện đã chỉ đạo công an các xã, thị trấn tiếp nhận thông tin cả những trường hợp xin cấp Giấy đi đường liên huyện. Đối với công dân có smartphone khi đủ tiêu chuẩn cấp giấy, các xã, thị trấn sẽ chủ động cấp mã QR code cho công dân không cần phải đến Công an huyện. Trường hợp người dân không sử dụng smartphone, cấp xã, thị trấn hướng dẫn, tạo tài khoản mã QR code cho công dân và in ra theo quy định. Tuy nhiên, trên giấy QR code của người lưu thông liên huyện phải có chữ ký của lãnh đạo công an huyện nên sẽ mất thời gian trong việc cấp giấy. Do đó, Công an huyện đang xin ý kiến Công an tỉnh xem xét bỏ qua chữ ký của lãnh đạo công an huyện đối với những trường hợp in mã QR code ra giấy.

Trong ngày đầu, Công an huyện Long Điền đã tiếp nhận 15 hồ sơ xin cấp Giấy đi đường có mã QR code, trong đó có 14 trường hợp đủ điều kiện và đã được cấp. Đây chủ yếu là người đi khám, chữa bệnh định kỳ. Những trường hợp đã được cấp đa phần là người lớn tuổi không sử dụng smartphone, nên cán bộ tiếp nhận nhập thông tin, tạo tài khoản và in mã QR code trình Ban chỉ huy Công an huyện ký xong đưa cho người dân. Khi qua các chốt kiểm tra phòng, chống dịch, người được cấp “Giấy đi đường” sẽ trình mã QR code đã cấp cho lực lượng chức năng quét mã.

Người được cấp Giấy đi đường phải tự khai báo đầy đủ thông tin tại website: https://giaydiduong.bariavungtau.gov.vn để được cấp QR code; tuân thủ 5K và các quy định phòng, chống dịch COVID-19 khác theo khuyến cáo của cơ quan y tế khi ra đường và khai báo y tế theo quy định; tự quản lý QR code, chỉ xuất trình cho lực lượng kiểm tra, không cho người khác mượn, sử dụng Giấy đi đường - mã QR code. Người được cấp giấy phải thực hiện đúng “điểm đi, tuyến đường đi, điểm đến và thời gian” trong Giấy đi đường. Khi đi, cần mang theo các loại giấy tờ cá nhân sau: CCCD (CMND, giấy phép lái xe,...). Trong trường hợp cá nhân đã tích hợp CCCD/CMND trên phần mềm đăng ký Giấy đi đường thì có thể không phải xuất trình CCCD/CMND khi kiểm tra. Những trường hợp không có điện thoại thông minh (smartphone) thì Giấy đi đường có mã QR code sẽ được in ra giấy cầm theo và xuất trình khi kiểm tra.

“Bên cạnh việc tiếp nhận, xét duyệt để cấp Giấy đi đường theo quy định, chúng tôi phối hợp với các địa phương tuyên truyền để người dân hiểu rõ điều kiện và các quy định khi được cấp Giấy đi đường”, Thiếu tá Hoàng Dung nói.

Trung tá Trần Văn Lung, Phó Trưởng Công an TP. Vũng Tàu cho biết, ngày 20/9, Đội QLHC về TTXH-Công an TP. Vũng Tàu bắt đầu nhận hồ sơ xin cấp Giấy đi đường theo quy định. Đối với các cá nhân trong diện được cấp Giấy đi đường kê khai ngày, giờ, cung đường di chuyển chưa đúng, lực lượng chức năng đã hướng dẫn khai báo cụ thể, không khai chung chung. Đối với cơ quan, DN xin cấp Giấy đi đường để vận chuyển, phân phối hàng hóa theo quy định, Công an TP. Vũng Tàu phối hợp với các phòng, ban xét duyệt cấp giấy theo quy định.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN