Trao 262 gói an sinh cho người dân các khu phong tỏa

Chiều 18/9, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu đã trao 262 gói an sinh đến người dân trong các khu phong tỏa hẻm 93, 97, 105 Lê Lợi, đường Viba, phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu.

Bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Vũng Tàu trao tặng gói an sinh đến các hộ dân trong khu phong tỏa tại hẻm 105 Lê Lợi.

Mỗi gói an sinh trị giá 300 ngàn đồng, gồm: gạo, mì gói, khẩu trang, vỉ thuốc hạ sốt, tuýp Vitamin C sủi, nước sát khuẩn, dầu gió, kem đánh răng, dầu gội đầu... Đây là chương trình gói an sinh được phân bổ từ kinh phí từ Quỹ Cứu trợ của tỉnh nhằm hỗ trợ các hộ dân trong các khu phong tỏa.

Lực lượng chuyển gói an sinh đến từng con hẻm để trao tặng người dân trong khu phong tỏa.

Thời gian qua, UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ người khó khăn, lao động mất việc, người ở trọ; người nước ngoài sinh sống tại TP.Vũng Tàu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đến nay, TP.Vũng Tàu đã tặng hơn 5.000 gói an sinh đến các hộ gia đình gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Tin, ảnh: MINH THANH