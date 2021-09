Xử lý đối tượng đăng thông tin sai sự thật lên mạng Zalo

Ngày 18/9, Công an TX.Phú Mỹ đã lập hồ sơ xử lý ông V.Q.T (SN 1975, trú tại thôn Láng Cát, xã Tân Hải, TX. Phú Mỹ) về hành vi đăng thông tin sai sự thật lên mạng Zalo kèm theo lời lẽ xúc phạm uy tín của lực lượng Công an xã Tân Hải (TX.Phú Mỹ). Tại cơ quan công an ông T. cho biết, câu chuyện trên ông nghe được từ ông V.V.P (SN 1990, trú tại thôn Láng Cát, xã Tân Hải), vì bức xúc nên đã đăng lên trang Zalo cá nhân.

Công an TX.Phú Mỹ làm việc với ông T.

Trước đó, khoảng 17 giờ 45 phút ngày 16/9, tổ tuần tra Công an xã Tân Hải dừng xe của ông V.V.P để hỏi lý do ra đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Ông P. đã không trình bày được lý do chính đáng. Tuy nhiên, xét thấy hoàn cảnh gia đình ông P. khó khăn nên tổ công tác không lập biên bản mà chỉ nhắc nhở và yêu cầu ông P. quay trở về. Sau đó, ông P. đã kể chuyện này cho ông T. nghe.

Qua làm việc với cơ quan công an, ông T. đã nhận thức được việc bản thân đăng nội dung như trên (ảnh) lên mạng Zalo là sai sự thật. Nội dung sử dụng những lời lẽ xúc phạm uy tín của lực lượng Công an xã Tân Hải là vi phạm pháp luật. Ông T. đã gỡ bỏ, đồng thời đăng nội dung đính chính, xin lỗi và cam kết không tái phạm.

Qua trường hợp nêu trên, Công an TX.Phú Mỹ khuyến cáo người dân tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội. Mọi hành vi sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

