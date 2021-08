Xử phạt hơn 52,5 triệu đồng nhóm người vi phạm Chỉ thị 16

Chủ tịch UBND phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với nhóm người vi phạm Chỉ thị 16 xảy ra tối 9/8 trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu vì có hành vi đe dọa, xúc phạm người thi hành công vụ, với tổng số tiền 52,5 triệu đồng gồm các ông: Hoàng Gia Thuận, Vũ Đại Dương, Lê Văn Thanh và bà Trần Thị Ngân Hà.

Lực lượng công an làm việc với ông Vũ Đại Dương.

Ông Vũ Đại Dương được xác nhận là nhân viên Tổ Kỹ thuật Địa chính - Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Vũng Tàu (Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); ông Hoàng Gia Thuận là nhân viên hợp đồng của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên - Môi trường tỉnh (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường).

Những người này không xuất trình được giấy tờ tùy thân, không có giấy tờ chứng minh ra đường với lý do chính đáng, đã bị Tổ công tác của UBND phường Thắng Tam đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 phát hiện và lập biên bản tối 9/8.

Trong đó, 3 người đàn ông có biểu hiện đã sử dụng bia rượu, có lời nói xúc phạm, đe dọa và không chấp hành yêu cầu của tổ công tác.

Căn cứ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, UBND phường Thắng Tam đã ra Quyết định xử phạt Hoàng Gia Thuận 2 triệu đồng, Vũ Đại Dương 3 triệu đồng, Lê Văn Thanh 2 triệu đồng, Trần Thị Ngân Hà 3 triệu đồng.

Công an phường Thắng Tam lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với Vũ Đại Dương, Lê Văn Thanh và Trần Thị Ngân Hà mỗi người 2,5 triệu đồng về hành vi “Có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ”. Trường hợp Lê Văn Thanh do vi phạm điều khiển phương tiện không xuất trình được giấy phép lái xe, điều khiển phương tiện trong máu có nồng độ cồn… mức phạt hơn 35 triệu đồng, Công an TP. Vũng Tàu lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền. Như vậy, tổng số tiền phạt của nhóm người trên là 52,5 triệu đồng.

Cùng ngày 11/8, Thành ủy Vũng Tàu đã có văn bản gửi Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường, đề nghị xử lý với hình thức cao nhất đối với hai nhân viên của sở này là Vũ Đại Dương và Hoàng Gia Thuận.

Tin, ảnh: AN BÌNH