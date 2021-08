Bắt đối tượng trộm tài sản của gia đình đi cách ly

Ngày 11/8, Công an huyện Long Điền đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Công Sơn (SN 1990, trú tại TT.Long Hải, huyện Long Điền) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 3/8, gia đình ông H. (trú tại KP. Hải Bình, TT.Long Hải) được chính quyền địa phương đưa đi cách ly tập trung do liên quan đến dịch bệnh COVID-19. Sáng 6/8, em trai ông H. đến nhà anh trai thì phát hiện cửa nhà bị cậy phá, nhiều tài sản bị chiếm đoạt. Qua điều tra, Công an huyện Long Điền xác định Trịnh Công Sơn là nghi can gây ra vụ trộm cắp tài sản nói trên.

Đối tượng Sơn tại cơ quan công an.

Chiều 10/8, trong lúc tuần tra kiểm soát bảo đảm ANTT và phòng chống dịch COVID-19, Công an huyện Long Điền phát hiện đối tượng này đang lưu thông trên tuyến đường thuộc KP. Hải Bình, TT. Long Hải nên đã mời về làm việc.

Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận, do sống tại phòng trọ cạnh nhà ông H. khi biết gia đình này phải đi cách ly, vào khoảng 23 giờ ngày 5/8, Sơn dùng xà beng cạy cửa chính, đột nhập vào nhà ông H. lấy chiếc xe máy hiệu Winner và một số nữ trang, tiền mặt. Sau đó, Sơn đã bán một sợi dây chuyền bằng bạch kim được 9,2 triệu đồng để tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng. Cơ quan công an đã thu hồi được chiếc xe máy và một đôi bông tai là tài sản mà đối tượng đã chiếm đoạt của nạn nhân.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-THÀNH TRUNG