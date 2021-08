Xử lý người đăng thông tin sai sự thật lên mạng Facebook

Ngày 11/8, Công an phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu cho biết, đã mời Mai V. T. (SN 1998, trú tại phường Thắng Nhất) đến làm việc liên quan đến thông tin người này chia sẻ trên trang Facebook cá nhân. Trước đó, khoảng 1 giờ 20 phút ngày 1/8, tại đường Nguyễn An Ninh, phường 7, tổ tuần tra kiểm soát Công an tỉnh phát hiện Mai Văn T. ra đường không có lý do chính đáng, vi phạm Chỉ thị 16 nên bàn giao cho Công an phường 7 xử lý. Công an phường 7 kiểm tra, phát hiện T. dương tính với chất ma túy và đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính T. với các lỗi: “không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế”, “sử dụng trái phép chất ma túy”. Tổng số tiền xử phạt là 2,75 triệu đồng.

Sau đó, T. đã đăng thông tin sai sự thật về việc bị xử phạt trên tài khoản Facebook cá nhân Thành Mai. Nội dung thể hiện sự bức xúc khi cho rằng mình ra đường có lý do chính đáng nhưng lại bị phạt, đồng thời có những lời lẽ xúc phạm lực lượng chức năng.

Sau khi nhận được thông tin, Công an phường Thắng Nhất đã mời Mai Văn T. đến làm việc. T. đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, đồng thời gỡ bài viết và hứa không tái phạm.

NGUYỄN VĂN-LƯU TRUNG