Tụ tập ăn nhậu, đánh bài vi phạm quy định phòng, chống dịch

Ngày 21/7, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ tiếp tục xử lý các vụ việc vi phạm phòng, chống dịch xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 19/7, qua công tác tuần tra, kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19, Đoàn kiểm tra UBND TT.Long Điền phối hợp với KP.Long An, TT.Long Điền phát hiện một phòng trọ tại KP. Long An có 5 người đang tụ tập ăn nhậu gồm: Lê Ngọc A. (SN 1984, trú tại huyện Long Điền); Trương Thanh H.(SN 1985, quê tỉnh An Giang); Trần Văn G. (SN1995, quê tỉnh Sóc Trăng); Nguyễn Kim C. (SN 1984, trú tại TX.Phú Mỹ) và Huỳnh Thị P. (SN 1978, trú tại TX.Phú Mỹ) vi phạm Chỉ thị 16.

*Khoảng 16 giờ 15 phút cùng ngày, nhận được tin báo của quần chúng, lực lượng công an TT. Long Điền kiểm tra phát hiện tại nhà ông Nguyễn Thành L.(SN 1952) ở 43J, KP. Long An, TT.Long Điền) có các đối tượng đang đánh bài ăn tiền gồm: Lê Trọng N. (SN 1969); Trần Nguyễn Minh C.(SN 1985); Huỳnh Văn T.(SN 1982) và Nguyễn Văn T.(SN 1974, cùng trú huyện Long Điền). Tang vật thu giữ 1 bộ bài tây, 1 xe mô tô biển kiểm soát 59U1-302.64, cùng số tiền 1,598 triệu đồng. Trong đó, Lê Trọng N. có 1 tiền sự về hành vi đánh bạc trái phép. Qua làm việc, bà Hồ Thị T. (SN 1953, là vợ ông Nguyễn Thành L.) đã thừa nhận cho 4 người trên vào nhà của mình chơi bài ăn tiền và thu tiền xâu.

Hiện Công an huyện Long Điền đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ đánh bạc. Đồng thời, tham mưu UBND huyện Long Điền xử lý các đối tượng về hành vi “không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người” theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

SƠN KHÊ