Khởi tố vụ án tàng trữ trái phép 45kg thuốc nổ

Ngày 18/7, Cơ quan An ninh điều tra-Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra vụ án “tàng trữ trái phép vật liệu nổ” xảy ra tại cảng Incomap, phường 5, TP Vũng Tàu. Trước đó, Đồn biên phòng Bến Đá đã ra Quyết định số khởi tố vụ án hình sự “tàng trữ trái phép vật liệu nổ” quy định tại Điều 305 Bộ luật Hình sự. Sau đó, Viện KSND tỉnh ra Quyết định chuyển vụ án đến Cơ quan An ninh điều tra-Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền.

Tạng vật thuốc nổ lực lượng chức năng thu giữ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 14/7/2021, tại bến cảng Incomap số 355 đường Trần Phú, phường 5, TP. Vũng Tàu các trinh sát Đồn biên phòng Bến Đá phối hợp với Phòng Phòng chống ma tuý và tội phạm Bộ đội Biên Phòng tỉnh tiến hành kiểm tra phương tiện NA 90012 - TS do Trần Danh Thuận (SN 1976, trú tại TX. Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) làm thuyền trưởng, đồng thời là chủ phương tiện. Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện Thuận đang cất giấu 14 bịch nilon, bên trong chứa chất rắn (kiểm tra nhanh bằng bộ phát hiện tri vết chất nổ thì chất rắn xuất hiện màu nâu tối tương ứng với chất có thành phần TNT) và 2 cuộc dây.

Thuận khai nhận, trong các bịch nilon chứa thuốc nổ, cuộn dây là dây cháy chậm, mục đích cất giấu để sử dụng làm vật liệu nổ để đánh cá. Tại thời điểm bắt quả tang thì ngoài Thuận trên ghe còn có 7 thuyền viên. Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các đối tượng liên quan.

SƠN KHÊ