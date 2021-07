AN NINH - TRẬT TỰ 15/7/2021

TNGT, 1 người tử vong

Ngày 15/7, Công an huyện Châu Đức đã lập hồ sơ điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Theo hồ sơ, xe ô tô biển số 86H-003.16, do Võ Trường Giang (SN 1987, quê tỉnh Đắc Lắk) điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 56. Khi đến km30+50, thuộc KP. La Vân, TT. Ngãi Giao, thì xảy ra TNGT với xe mô tô biển số 72FB-4837, do ông L.Q.T. (SN 1940, trú tại huyện Châu Đức) điều khiển. Hậu quả, ông T. tử vong. (Lê Nguyễn)

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 15/7, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04)-Công an tỉnh đã lập hồ sơ xử lý vụ mua bán trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn TP.Bà Rịa. Trước đó, lực lượng PC04 phối hợp với Công an phường Long Tâm, bắt quả tang Vũ Thị Thúy An (SN 1982, trú tại TP.Bà Rịa), Phan Thị Như Ái (SN 1982, quê tỉnh Bình Dương) và Võ Văn Út (SN 1979, quê tỉnh Bình Dương) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, xảy ra tại nhà của An ở phường Long Tâm. Tang vật thu giữ 8 gói ma túy các loại. (Nguyễn Văn)

Tìm chủ sở hữu

Trong quá trình điều tra vụ án Công an TP.Vũng Tàu đang tạm giữ 2 xe mô tô có đặc điểm sau: (1) Hiệu Yamha Sirius màu đen bạc, biển số 72V1-5394, số máy 5C63-066002, số khung RLCS5C6308Y-066002; (2) Yamaha Luvias màu đen tím, biển số 72C1-00453, số máy 44S1015567, số khung L44S10AY015567. Ai là chủ sở hữu 2 xe trên liên hệ Công an TP. Vũng Tàu (số 1 Nguyễn Thái Học, phường 7, gặp ĐTV Nguyễn Quốc Tiến, SĐT: 0937.380.078) để giải quyết.