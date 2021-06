Giải tán hàng chục người tụ tập quanh hồ Đá Bàng

Mấy ngày qua, nhiều người dùng Facebook chia sẻ tấm hình với nội dung cho rằng một công an viên tay cầm súng bắn đạn cao su đi quanh hồ Đá Bàng (xã Đá Bạc, huyện Châu Đức) đe dọa người khác. Người đăng bài viết còn cố tình viết: “Một thanh niên cầm súng đi lòng vòng và chĩa súng vào tất cả những người có mặt tại bờ hồ”. Từ đó, nhiều người dùng Facebook đã bình luận với lời lẽ mạt sát người đàn ông cầm súng.

Ngày 25/6, trao đổi với phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu về thông tin trên, ông Nguyễn Đình Quý, Chủ tịch UBND xã Đá Bạc cho biết, vào ngày 20/6, trong khi tuần tra, lực lượng công an xã phát hiện hàng chục người đi xe ô tô, xe máy căng bạt dựng lều trại, tụ tập đá bóng, ăn uống tại bờ hồ Đá Bàng, vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Khi lực lượng công an yêu cầu đám đông giải tán, một số thanh niên đã sử dụng rượu bia có hành vi chống đối lực lượng thực thi nhiệm vụ. Do đó, một cán bộ công an xã đã gọi điện báo cáo tình hình, đồng thời xin thêm lực lượng chi viện xuống hiện trường. Khi thấy có nhiều lực lượng chức năng, đám đông mới giải tán. Ông Quý cũng thông tin thêm, người cầm súng bắn đạn cao su trong hình đăng trên Facebook là Phó Trưởng Công an xã Đá Bạc. Do các đối tượng đã có hơi men lại có biểu hiện chống đối không hợp tác nên vị này cầm súng trên tay để thị uy chứ không chỉ trỏ hay đe dọa ai.

“Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã cắm biển báo cấm tụ tập đông người quanh khu vực hồ Đá Bàng, đồng thời cử lực lượng tuần tra thường xuyên để nhắc nhở, xử lý các trường hợp cố tình vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19”, ông Nguyễn Đình Quý cho biết thêm.

TRÍ NHÂN