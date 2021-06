AN NINH - TRẬT TỰ

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 22/6, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý vụ tổ chức, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại hẻm 17 (Nguyễn Gia Thiều, phường 12) lực lượng công an bắt quả tang Danh Tính (SN 2003, quê tỉnh Kiên Giang), Nguyễn Khánh Duy (SN 2002, quê tỉnh Đồng Tháp), Trương Quốc Tuấn (SN 2001, quê tỉnh Tuyên Quang), Nguyễn Minh Tuấn (SN 1998, quê tỉnh Đồng Nai) có hành vi tổ chức, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 12 gói ma túy tổng hợp dạng đá, 4 nỏ sử dụng ma túy, 11 ống thủy tinh.

Cùng ngày, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) - Công an tỉnh đã lập hồ sơ xử lý Hồ Thị Trinh (SN 1995, quê tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo thông tin ban đầu, tại tổ 3 (ấp 4, xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ), lực lượng PC04 phối hợp với công an xã Tóc Tiên bắt quả tang Trinh đang tàng trữ 15 gói ma túy tổng hợp dạng đá, trọng lượng khoảng 10g. (Trí Nhân, Nguyễn Văn)

Chứa mại dâm

Ngày 22/6, Công an huyện Long Điền đã lập hồ sơ xử lý vụ chứa mại dâm xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, Công an xã Phước Hưng bắt quả tang 5 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại nhà trọ do Bùi Thị Kiều (SN 1981, ở ấp Hải Sơn, xã Phước Hưng làm chủ) và Huỳnh Thị Bé Thùy (SN 1992, nơi ở huyện Long Điền) là người quản lý phòng trọ. Tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm. (Lê Nguyễn)