AN NINH - TRẬT TỰ

Trộm cắp

Ngày 24/6, Công an TP.Bà Rịa đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Hậu (SN 1992, trú tại TP. Bà Rịa) và Nguyễn Thị Mỹ Hiền (SN 2001, trú tại huyện Long Điền) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo trình bày của các đối tượng, Hậu điều khiển mô tô chở Hiền đến tủ điện thuộc các khu đất đang phân lô, không có người sinh sống tại khu vực ngã ba Chợ Bến, xã An Ngãi, huyện Long Điền trộm 29m dây cáp điện rồi đem lên TP.Bà Rịa để tiêu thụ thì bị lực lượng tuần tra của Công an TP.Bà Rịa phát hiện. Tại cơ quan Công an, Hậu và Hiền đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, hai đối tượng này còn khai nhận thực hiện một số vụ khác. Hiện Công an TP.Bà Rịa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hậu, cho gia đình bảo lãnh đối với Hiền (đang nuôi con nhỏ). (Nguyễn Anh)

Tàng trữ trái phép chất ma tuý

Ngày 24/6, Công an huyện Xuyên Mộc đã lập hồ sơ xử lý Phạm Minh Quang (1987, trú tại huyện Xuyên Mộc) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý. Ngày 22/6, Công an xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc kiểm tra hành chính phòng trọ số 5 khu nhà trọ Trọng Hoàng, thuộc ấp Bình Minh, xã Bình Châu phát hiện Quang đang tàng trữ 3 gói nilon hàn kín bên trong chứa chất kết tinh màu trắng (đối tượng khai ma tuý đá). Tiếp đó, lực lượng chức năng khám xét phòng trọ của Quang thu giữ thêm 50 gram chất kết tinh màu trắng (đối tượng khai ma tuý đá). (Lê Nguyễn)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 24/6, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Ngọc Tú (SN 2001, trú tại TP.Hồ Chí Minh) về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Trước đó, Tú gây án trên địa bàn TP.Vũng Tàu, nên ngày 7/12/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu đã ra quyết định truy nã. Tú bị Công an TP.Vũng Tàu phối hợp với Công an phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh bắt giữ. (Phước An)

TNGT 1 người tử vong

Ngày 24/6, Công an huyện Xuyên Mộc đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Theo hồ sơ, xe mô tô biển số 72F1 – 1745 do H.T.Đ. (SN 1994, trú tại huyện Xuyên Mộc) điều khiển lưu thông trên đường Ven Biển theo hướng từ chợ Bình Châu về xã Bưng Riềng. Khi đến đoạn đường thuộc ấp Bình Trung, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, thì xảy ra TNGT với xe máy cày loại Belarus 825 kéo theo rơmooc do Trần Mạnh Đô (SN 1986, trú tại huyện Xuyên Mộc) điều khiển theo hướng ngược lại. Hậu quả, Đ.tử vong. (Trí Nhân)

Giao cấu với cháu bé 15 tuổi

Ngày 24/6, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý vụ việc “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ vụ việc, ngày 22/6, Công an xã Quảng Thành, huyện Châu Đức nhận được đơn trình báo của ông M.X.T. (ngụ xã Quảng Thành) tố cáo đối tượng N.T.Tr. (28 tuổi, ngụ xã Bình Giã, huyện Châu Đức) đã thực hiện hành vi giao cấu với cháu bé 15 tuổi (con gái ông T.) khiến cháu mang bầu. Tại cơ quan công an cháu khai nhận, khoảng đầu năm 2020 cháu và Tr. có quan hệ tình cảm và đến tháng 1/2021 đã quan hệ tình dục với nhau 3 lần, lần đầu tại nhà nghỉ Bình Giã (thôn Vĩnh Bình, xã Bình Giã) và lần gần nhất tại nhà của Tr. (cách lần đầu khoảng 1 tuần). Đến ngày 14/6, thấy con có biểu hiện bất thường, cha mẹ bé gái gặng hỏi nhưng cháu nhất quyết không thừa nhận nên đã đưa cháu đi khám và kết quả cháu gái đã có thai khoảng 6 tháng tuổi. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật. (Thái Bình)