AN NINH - TRẬT TỰ

Cướp tài sản

Ngày 25/6, Công an TP. Vũng Tàu điều tra vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Quang H. (24 tuổi, trú tại phường 9, TP. Vũng Tàu) kết bạn với Phạm Nguyễn Phương Đông (24 tuổi, trú tại TP. Hồ Chí Minh) thông qua mạng xã hội. Sau đó cả 2 hẹn gặp nhau cùng đi ăn uống. H. bị Đông bỏ thuốc ngủ vào nước uống. Khi H. ngủ say, Đông đã chiếm đoạt của H. một ĐTDĐ hiệu Iphone 12 Promax, một tai nghe bluetooth. Qua xác minh, Công an TP. Vũng Tàu đã bắt giữ Đông và đưa về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan Công an, Đông đã khai nhận hành vi của mình. (Ngô Huy)

* Cùng ngày, Công an huyện Châu Đức điều tra vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn. Ông Trần Hưng (46 tuổi, trú tại xã Cù Bị, huyện Châu Đức) điều khiển xe máy trên đường về nhà đến khu vực lô cao su thuộc thôn Đồng Tiến, xã Cù Bị, huyện Châu Đức thì bị 3 đối tượng chưa rõ lai lịch dùng hung khí đe dọa chiếm đoạt 1 triệu đồng rồi tẩu thoát. (Huy Na)

Trộm gà

Ngày 25/6, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý 2 đối tượng Dương Văn Linh (22 tuổi) và Đào Trần Dương (20 tuổi, cùng trú thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ vụ án, 2 đối tượng này đã trộm 34 con gà (trị giá khoảng 7 triệu đồng) của 1 người dân trên địa bàn thị trấn Ngãi Giao. (Huy Ngô)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 25/6, Công an TX. Phú Mỹ cho biết đã bắt quả tang Trần Đình Đăng (43 tuổi, trú tại phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại khu vực phường Phú Mỹ. Tại hiện trường, công an thu giữ 8 gói ma túy và 18 viên nén ma túy tổng hợp cùng một số tang vật có liên quan. Công an TX. Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý theo quy định. (Ngô Huy)