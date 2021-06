AN NINH - TRẬT TỰ

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 21/6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý Tăng Thị Thùy (34 tuổi, trú tại xã Tam Phước, huyện Long Điền) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, lực lượng công an kiểm tra và bắt quả tang Thùy đang có hành vi bán ma túy cho con nghiện. Tại hiện trường, Cơ quan Công an thu giữ 1 gói ma túy đá cùng một số tang vật liên quan. (Ngô Huy)

Trộm tài sản

Ngày 21/6, Công an TX. Phú Mỹ điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin vụ án, Trương Trung Nhân (27 tuổi, trú tại phường 8, TP. Vũng Tàu) đã trộm 1 túi xách đựng tiền của người dân trong khu vực chợ Việt Kiều, thuộc phường Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ. Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp, Nhân bị người dân phát hiện và bắt giữ, giao cho công an xử lý.

Cùng ngày, Công an huyện Long Điền cũng đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiếp tục điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà ông Đào Đình Dũng (SN 1971), ở KP. Hải Sơn, TT. Long Hải. Theo trình bày của bị hại, lợi dụng lúc không có ai ở nhà kẻ gian đã đột nhập vào nhà ông Dũng trộm 1,9 tỷ tiền mặt và nhiều tài sản có giá trị. Thiệt hại ước tính khoảng gần 2 tỷ đồng. (Huy Na, Nguyễn Văn)

Cá độ bóng đá

Ngày 21/6, Công an TP. Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá tại khu vực xã Hòa Long. Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Huy Hiền (28 tuổi, trú tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) đã cá độ bóng đá với Lê Viết Cường (44 tuổi, trú tại xã Hòa Long, TP. Bà Rịa) số tiền 3 triệu đồng, với hình thức cược tổng tỉ số “tài xỉu” thông qua tin nhắn điện thoại. Từ tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng công an tiến hành xác minh và đưa Hiền, Cường về trụ sở để làm việc, tại đây, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. (Huy Ngô)

Giao cấu với trẻ em

Ngày 21/6, Công an huyện Châu Đức đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra, xác minh vụ giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, UBND xã Cù Bị, huyện Châu Đức phát hiện N.T.L.T. (SN 2005, trú tại huyện Châu Đức) sinh con vào ngày 26/10/2020, khi chưa đủ 16 tuổi nên đã báo cơ quan công an. (Sơn Khê)

Tìm chủ sở hữu

Trong quá trình điều tra vụ án Công an TP.Vũng Tàu đang tạm giữ 1 xe mô tô hiệu Honda WaveRSX biển số 72K1-68249, số máy JA52E0179509, số khung RLHJA3849LY046409. Ai là chủ sở hữu xe trên liên hệ Công an TP. Vũng Tàu (số 1 Nguyễn Thái Học, phường 7 gặp ĐTV Nguyễn Quốc Tiến, SĐT: 0937.380.078) để giải quyết.