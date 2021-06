AN NINH - TRẬT TỰ

TNGT, 1 người tử vong

Ngày 17/6, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Theo thông tin ban đầu, xe ô tô biển số 72C-134.50 do Nguyễn Trung Nam (SN 1993, trú tại huyện Xuyên Mộc) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 51. Khi đến Km43+400 thuộc KP.Tân Ngọc, phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ thì xảy ra TNGT với xe mô tô biển số 60B4-940.28 do anh P.A H. (SN 1971, trú tại TX. Phú Mỹ) điều khiển. Hậu quả anh H. tử vong. (Lê Nguyễn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 17/6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04)-Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý Ngô Đức Dũng (trú tại TX. Phú Mỹ) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, lực lượng PC04 phối hợp với Công an xã Tóc Tiên bắt quả tang Dũng đang tàng trữ 6 gói nhỏ ma túy đá (Dũng khai nhận) tại phòng số 7, nhà nghỉ N.Y, ấp 1, xã Tóc Tiên. (Trí Nhân)

Cố ý gây thương tích

Ngày 17/6, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, ông Phạm Minh Vương (trú tại huyện Long Điền) đến nhà ông Nguyễn Công Nhân (xã Bình Ba, huyện Châu Đức) chơi, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Sau đó, ông Nhân đã dùng 1 con dao inox đâm vào hông phải của ông Vương gây thương tích. (Phước An)

Trộm xe ba gác

Ngày 17/6, Công an huyện Long Điền đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, kẻ gian đã đột nhập vào nhà ông Huỳnh Hồng Thuận (ấp An Thạnh, xã An Ngãi) trộm 1 xe ba gác máy trị giá khoảng 30 triệu đồng. (Nguyễn Văn)