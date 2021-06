Khởi tố 3 đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép

Ngày 18/6, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thắng (SN 1972, quê Hải Dương), Trần Ngọc Sơn (SN 1973) và Nguyễn Thị Vui (SN 1982, vợ của Sơn, cùng quê Hà Nam) về hành vi tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép.

Từ trái qua: Các đối tượng Nguyễn Văn Thắng (SN 1972, quê Hải Dương), Nguyễn Thị Vui (SN 1982) và Trần Ngọc Sơn (SN 1973, cùng quê Hà Nam) tại cơ quan công an.

Theo hồ sơ, khuya ngày 21/5, cơ quan chức năng TP. Vũng Tàu nhận được thông tin về việc một nhóm người vừa nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào địa bàn TP. Vũng Tàu, gồm: Nguyễn Văn Thắng, Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Vui, Hồ Văn Hoan (26 tuổi), Võ Văn Quỳnh (30 tuổi) và Vũ Huyền Trang (36 tuổi). Sau đó, Công an TP. Vũng Tàu phối hợp với Phòng An ninh điều tra-Công an tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh tiến hành xác minh, điều tra vụ việc.

Đến ngày 22/5, nhóm người này được cơ quan chức năng đưa vào cơ sở cách ly tập trung để phòng COVID-19. Riêng đối tượng Vũ Huyền Trang đã thuê xe ô tô đến một tỉnh miền Tây rồi trốn qua Campuchia ngay sau đó.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, tháng 11/2020, Thắng thuê xà lan mang biển đăng ký HD-2235 của một doanh nghiệp tại tỉnh Hải Dương rồi thuê Sơn, Vui và Hoan làm trên tàu. Nhóm của Thắng thường xuyên chạy xà lan qua Campuchia để chở cát thuê. Trong khi đó, đối tượng Trang và Quỳnh sau khi vượt biên sang Campuchia trong khoảng thời gian cuối năm 2020 và đầu năm 2021 đi làm thuê tại các sòng bạc.

Tháng 5/2021, biết Thắng sẽ đưa tàu về Việt Nam trái phép, Quỳnh nhờ Vui xin về cùng. Còn Trang trả cho một người đàn ông tên Huy 700 USD, để người này thuê Thắng cho Trang đi cùng sà lan. Huy trả cho Thắng 280 USD. Sau 5 ngày hành trình, tối 21/5, sà lan của Thắng cập bến tại cầu Rạch Bà, TP. Vũng Tàu.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của Thắng và Sơn đã cấu thành tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”. Trong đó, Thắng là người chủ mưu, Sơn có vai trò giúp sức. Nguyễn Thị Vui có hành vi “Môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Ngày 10/6, Cơ quan An ninh điều tra-Công an tỉnh khởi tố bị can đối với Thắng, Sơn và Vui. Ngày 18/6, sau khi các đối tượng này hoàn thành thời gian cách ly tập trung, Cơ quan An ninh điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố đến các bị can. Thắng và Sơn bị cơ quan điều tra bắt tạm giam, Vui được cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ.

Tin,ảnh: SƠN KHÊ