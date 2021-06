AN NINH - TRẬT TỰ

Trộm cắp tài sản

Ngày 3/6, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý Lê Văn Chí Thanh (SN 1998, không có nơi cư trú) về hành vi trộm tài sản xảy. Theo trình bày của bị hại, tại 149 (Thùy Vân, phường Thắng Tam), Thanh đã trộm của ông Nguyễn Quốc Hữu (SN 1970, trú tại TP. Vũng Tàu), 1 ĐTDĐ và 1 máy tính bảng. (Phước An)

Nhân viên lái cẩu bị bắt khi đang trốn lệnh truy nã

Ngày 3/6, Công an TX.Phú Mỹ đã bàn giao Đặng Thanh Bình (SN 1983, trú tại Bình Dương) để Công an tỉnh Bình Dương xử lý theo thẩm quyền về tội đánh bạc. Trước đó, Bình gây án tại Bình Dương rồi bỏ trốn nên tháng 11/2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này ra quyết định truy nã. Bình bị Công an TX.Phú Mỹ phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ khi đang lái cẩu tại 1 cảng thuộc KCN Phú Mỹ 1. (Nguyễn Văn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 3/6, Công an TP.Bà Rịa đã lập hồ sơ xử lý Huỳnh Chí Hòa (SN 1990, trú tại TP. Bà Rịa) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ, tại tổ 10 (ấp Tây, xã Hòa Long), lực lượng Công an TP.Bà Rịa bắt quả tang Hòa đang tàng trữ 12 đoạn ống nhựa bên trong chứa chất bột màu trắng (đối tượng khai là ma túy).

Tương tự, Công an TP.Vũng Tàu cũng đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thanh Dũng (SN 1970, trú tại TP. Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại đường Nguyễn An Ninh (phường Thắng Nhì, lực lượng Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang Dũng đang tàng trữ 1 gói ma túy tổng hợp.

(Lê Nguyễn, Trí Nhân)

Truy nã

Ngày 3/6, Cơ quan CSĐT-Công an TX.Phú Mỹ đã ra quyết định truy nã đối với Hoàng Mạnh Lực (SN 25/4/1988, quê xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay bị can Lực tới cơ quan công an, VKSND, UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT-Công an TX.Phú Mỹ, tỉnh BR-VT (KP.Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, ĐT: 02543.893.130 hoặc 0909.289.113). (Sơn Khê)