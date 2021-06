AN NINH - TRẬT TỰ

Trộm xe máy

Ngày 1/6, Công an TP. Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Cao Cường (SN 1980, trú tại TX. Phú Mỹ) về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trước đó, Cường điều khiển xe mô tô Yamaha Exciter biển số 72E1-326.35 đến gửi xe tại bãi giữ xe của siêu thị Co.op Mart (36 Nguyễn Thái Học, phường 7, TP. Vũng Tàu) thì bị nhân viên phát hiện biển số xe trên trùng biển số xe Honda SH của chị Phạm Lê Phương Vy (SN 1997, trú tại TP. Vũng Tàu) bị mất ngày 23/12/2020, tại bãi giữ xe của siêu thị, nên bắt giữ Cường giao cho cơ quan công an. Tại cơ quan công an, Cường đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. (Nguyễn Văn)

Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 1/6, Công an huyện Long Điền đã lập hồ sơ xử lý Võ Nhật Tú Trinh (SN 2000, quê tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo thông tin ban đầu, tại KP Hải Bình, TT.Long Hải, lực lượng Công an huyện Long Điền bắt quả tang Trinh đang tàng trữ 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá.

Cùng ngày, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiến hành điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy đối với Nguyễn Tú Quyên (SN 1985); Nguyễn Thanh Phong (SN 1991), cùng trú tại phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu). Trước đó, vào lúc 11 giờ ngày 31/5, tại khu vực hẻm 444 đường Bình Giã (phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu), lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với Đồn Biên phòng Chí Linh và Công an phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu phát hiện, bắt quả tang Quyên và Phong đang có hành vi bán ma túy cho con nghiện. Tang vật thu được gồm 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá và 1,5 triệu đồng. Tiến hành kiểm tra nơi ở của Quyên và Phong, lực lượng chức năng thu giữ thêm 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá. Qua đấu tranh khai thác, Quyên khai nhận số ma túy trên được y và Phong mua về để cùng sử dụng. Tổng trọng lượng 2 gói ma túy đá khoảng 9 gram. (Trí Văn, Minh Nhân)

Trộm đột nhập cửa hàng

Ngày 1/6, Công an TX. Phú Mỹ đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra, xác minh vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại cửa hàng FPT, thuộc KP. Phước Lập, phường Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ do anh Phạm Quốc Nhật (SN 1990, trú tại huyện Long Điền) làm đại diện. Theo trình bày của bị hại, kẻ gian đã đột nhập cửa hàng trên trộm 9 ĐTDĐ hiệu Iphone, thiệt hại hơn 273 triệu đồng. (Phước An)

Vi phạm khai thác, bảo vệ rừng

Ngày 1/6, Công an huyện Xuyên Mộc đã lập hồ sơ tiếp tục xử lý vụ vi phạm về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản. Trước đó, tại khoảnh 8, tiểu khu 27 khu Bảo tồn Bình Châu-Phước Bửu, Hạt Kiểm lâm huyện Xuyên Mộc bắt quả tang Trần Văn Hiếu (SN 1987, quê tỉnh Sóc Trăng) cùng 3 đối tượng khác (chưa rõ nhân thân, lai lịch) có hành vi khai thác trái phép 1 cây bằng lăng (dạng cây cảnh có chiều cao 4,1m, đường kính gốc 47cm). (Sơn Khê)

Giao cấu với trẻ em

Ngày 1/6, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý Phạm Văn Khải (SN 2000, quê tỉnh Bình Dương) về hành vi “giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. Theo hồ sơ, tại nhà nghỉ N.H. đường Thùy Vân, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu, Khải đã quan hệ tình dục với cháu T.T.A (SN 2007, chỗ ở phường Tân Hiệp, TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). (Lê Nguyễn)