AN NINH - TRẬT TỰ 6/2/2021

Tàng trữ ma túy

Ngày 2/6, Công an huyện Long Điền cho biết đã bắt giữ Phan Hữu Hoàng (32 tuổi, trú tại xã Phước Hưng) để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Trước đó, Công an xã Phước Hưng kiểm tra và bắt quả tang Hoàng đang tàng trữ hơn 250 gram ma túy tổng hợp dạng đá, một cân điện tử và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

Cùng ngày, Trần Quốc Đạt (35 tuổi, trú tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) đã bị Công an TT. Long Hải bắt quả tang khi đang tàng trữ một gói ma túy tổng hợp dạng đá có trọng lượng khoảng 4 gram tại khu phố Hải Bình, TT. Long Hải. (Huy Na)

3 người chết do tai nạn giao thông

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 1/6, ông Nguyễn Hoàng L. (40 tuổi, trú tại phường 12, TP. Vũng Tàu) điều khiển xe máy lưu thông trên đường 2/9 theo hướng từ phường 10 đến Vòng xoay Cửa Lấp, (phường 11, TP. Vũng Tàu), khi đến địa bàn phường 11, do không làm chủ tay lái, nên xe máy do ông L. điều khiển đã tông vào một cây xanh trên vỉa hè đường 2/9. Hậu quả, ông L. tử vong tại hiện trường.

Cũng trong ngày 1/6 tại huyện Châu Đức, xe mô tô do anh Trần Văn Ph. (18 tuổi, trú tại xã Suối Rao) điều khiển lưu thông trên đường liên xã Đá Bạc - Bông Trang, khi đến khu vực thuộc thôn 4, xã Suối Rao thì xảy ra tai nạn với xe mô tô do anh Nguyễn Công T. (30 tuổi, trú tại xã Suối Rao) điều khiển đang lưu thông chiều ngược lại. Hậu quả, anh Ph. và anh T. tử vong ngay tại hiện trường. (Kim Anh)

Bắt 2 đối tượng truy nã

Ngày 2/6, Công an TX. Phú Mỹ đã bàn giao Đặng Thanh Bình (38 tuổi, trú tại tỉnh Sóc Trăng) cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương điều tra theo thẩm quyền. Theo hồ sơ vụ án, tháng 7/2018, Bình bị Cơ quan CSĐT Công an TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương khởi tố bị can về tội đánh bạc, trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Bình bỏ trốn khỏi địa phương nên đã ra quyết định truy nã. Ngày 1/6, cơ quan công an đã bắt giữ Bình khi đang làm việc tại một cảng thuộc KCN Phú Mỹ 1. (Ngô Huy)

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã bắt giữ Nguyễn Thanh Anh Dũng (43 tuổi, quê Ninh Bình, trú tại TP. Vũng Tàu) theo quyết định truy nã ngày 7/10/2014 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2014, cơ quan công an nhận được đơn trình báo của nhiều người dân về việc họ bị Dũng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức xin việc làm với giá từ 80-220 triệu đồng/người. Do tin tưởng, nhiều người đã giao tiền cho Dũng từ vài chục đến hơn 100 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Dũng không giữ lời hứa nên các nạn nhân đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. Ngày 25/9/2014, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thanh Anh Dũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng Dũng đã bỏ trốn. Tổng số tiền Dũng chiếm đoạt của các nạn nhân là 650 triệu đồng. (Nguyễn Thông)