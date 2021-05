Phạt nguội nhóm đối tượng chạy xế độ bốc đầu, nẹt pô trên phố

Ngày 31/5, Đội CSGT và Trật tự-Công an TP.Bà Rịa đang hoàn thiện hồ sơ để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Võ Duy K. (SN 2004) điều khiển xe mô tô 72E1-738.84; Vũ Văn Đ. (SN 2003) điều khiển xe mô tô không gắn biển số (hiện đã gắn biển số 18B2-774.10), Nguyễn Thái Th. (SN 2004, cùng trú tại xã Tân Hải, TX.Phú Mỹ) điều khiển xe môtô 72E1-590.69, Phạm Thanh H.(SN 2003, trú tại Phước Hưng, TP.Bà Rịa) điều khiển xe mô tô biển số 72D1-436.38.

Theo đó, những người này đã vi phạm các lỗi: điều khiển xe mô tô khi không đủ điều kiện, điều khiển xe chạy bằng 1 bánh, đi không đúng phần đường, tụ tập gây cản trở giao thông, thay đổi kết cấu xe không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Ngoài ra, CSGT còn tiến hành xử phạt đối với chủ xe là cha, mẹ của các em với lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định tham gia giao thông. Tổng hình phạt các đối tượng trên và cha mẹ phải nộp là từ 3-6 triệu đồng/trường hợp.

Trước đó, tối ngày 21/5, nhóm đối tượng trên đã chọn tuyến đường tránh quốc lộ 56 đoạn qua địa phận TP.Bà Rịa làm “bãi đáp” để tụ tập, điều khiển các loại xe mô tô “độ chế” biểu diễn, so kè chạy tốc độ cao, nẹt pô, rú ga tạo tiếng ồn lớn, gây mất ANTT, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Lực lượng CSGT và Trật tự Công an TP.Bà Rịa đã nhanh chóng vào cuộc, điều tra, xác minh và mời các đối tượng có liên quan để tiến hành xử lý. Tại cơ quan công an, các đối tượng đều thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

PHƯỚC AN