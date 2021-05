AN NINH - TRẬT TỰ

Trộm ô tô

Ngày 30/5, Công an TP. Bà Rịa đã lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, anh Phạm Duy Linh (SN 1976, trú tại TP. Bà Rịa) điều khiển xe ô tô biển số 72A-155.91 đến cửa hàng nội thất Thúy Lan (101, Nguyễn Hữu Thọ, phường Phước Trung, TP. Bà Rịa) để xe nổ máy rồi đi vào cửa hàng. Ngay sau đó, anh Linh phát hiện có người điều khiển xe ô tô của mình chạy đi. Anh Linh cùng người dân truy đuổi, bắt được đối tượng trộm xe là Trần Thái Bình (SN 1990, quê TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) giao cho cơ quan công an. (Nguyễn Văn)

TNGT 1 người tử vong

Ngày 30/5, Công an huyện Xuyên Mộc đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Trước đó, xe mô tô biển số 72G1-268.75 do ông N.V.Đ. (SN 1948, trú huyện Xuyên Mộc) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 55. Khi đến tại Km34+500 thuộc ấp Trang Định (xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc), xe mô tô này xảy ra TNGT với xe mô tô biển số 72V2-2805 do anh Phạm Tấn Duy (SN 1981, trú tại huyện Xuyên Mộc) điều khiển. Hậu quả, ông Đ. tử vong. (Lê Nguyễn)

Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Ngày 30/5, Công an TP. Vũng Tàu đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra, xác minh vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại khách sạn Hoàng Phúc (L13, Phan Huy Chú, phường 2, TP. Vũng Tàu) do ông Phan Văn Cư (SN 1970, quê TP. Hồ Chí Minh) làm chủ. Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 1/2021, ông Cư thuê Nguyễn Xuân Phong (SN 1963, trú tại TP. Vũng Tàu) trông coi khách sạn. Đến tháng 3/2021, ông Cư đến khách sạn phát hiện bị mất tài sản gồm: 18 cánh cửa gỗ, 18 máy lạnh hiệu Daikin, 18 tủ lạnh Aqua, 1 ti vi, 1 máy phát điện, 1 xe máy hiệu Wave. Từ đó đến nay, ông Cư không liên lạc được với Phong nên đã đến cơ quan công an trình báo. (Nguyễn Anh)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 30/5, Công an huyện Xuyên Mộc đã lập hồ sơ xử lý Ngô Minh Tân (SN 2001, trú tại huyện Xuyên Mộc) về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo hồ sơ, Tân gây án trên địa bàn rồi bỏ trốn nên ngày 14/4/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc đã phải ra quyết định truy nã. Tân bị bắt khi lẩn trốn trên địa bàn huyện. (Trí Nhân)

Làm giả giấy tờ

Ngày 30/5, Công an TP. Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý Vũ Hoàng Tuấn (SN 2000, nơi ở phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu) về hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Theo thông tin ban đầu, Tuấn mang 1 giấy đăng ký xe máy biển số 72C2-379.47 tên mình đến gặp anh Phan Văn Trung (SN 2003), ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất để thế chấp vay 15 triệu đồng. Sau đó, anh Trung phát hiện giấy tờ trên là giả nên trình báo cơ quan công an. (Phước An)

Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 30/5, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiến hành điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy của Đào Quang Tử (SN 1995, trú tại phường Tân Phước, TX. Phú Mỹ). Trước đó, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 28/5, tại khu vực tổ 12 (khu phố Ông Trịnh, phường Tân Phước, TX. Phú Mỹ), Tổ công tác Đồn Biên phòng Long Sơn phát hiện, bắt quả tang Tử tàng trữ trái phép chất ma túy. Khám xét trên người Tử, lực lượng chức năng thu giữ 1 gói nilon màu trắng được hàn kín, bên trong chứa chất kết tinh màu trắng trong suốt có trọng lượng khoảng 20g. Tử khai nhận đây là ma túy tổng hợp dạng đá được y mua về để sử dụng. (Nhân Đoàn)

•Ngày 30/5, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiến hành điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy đối với Văn Phương Vương (SN 1976, trú tại phường 10, TP. Vũng Tàu) và Phạm Nguyễn Duy Khang (SN 1980, trú tại phường 11, TP. Vũng Tàu). Trước đó, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 28/5, tại khu vực đường Lưu Chí Hiếu (phường 10), lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Đồn Biên phòng Bến Đá đã phát hiện, bắt quả tang Vương và Khang đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Khám xét trên người 2 đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 8 gói ma túy tổng hợp dạng đá có trọng lượng khoảng 33g, 1 điện thoại di động và 18 triệu đồng tiền mặt. (Minh Nhân)