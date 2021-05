Nhằm thực hiện kết quả giám sát về giải quyết kiến nghị của cử tri theo Kế hoạch số 15/KH-ĐGS ngày 07/4/2021 của Đoàn Giám sát HĐND tỉnh, trong đó có tình hình nuôi lồng bè, đăng đáy và kinh doanh nhà hàng nổi trên sông Chà Và, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn 4883/UBND-VP chỉ đạo Sở GT-VT chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy-Công an tỉnh tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp đăng đáy, xây dựng và kinh doanh nhà hàng nổi trên sông vi phạm hành lang an toàn giao thông đường thủy, luồng hàng hải; xử lý dứt điểm các vi phạm, lập lại trật tự an toàn giao thông đường thủy.

Một hộ nuôi cá lồng bè trên sông Chà Và.

Đồng thời, chỉ đạo Sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp với UBND TP. Vũng Tàu và các sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra việc nuôi trồng thủy sản lồng bè để xử lý triệt để, kiên quyết đối với các trường hợp nuôi không đúng quy hoạch; lạm dụng hóa chất, kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản; đồng thời qua kiểm tra, có cảnh báo đối với việc thả nuôi không đúng mùa vụ, mật độ cao, không bảo đảm điều kiện an toàn sinh học, không thực hiện giám sát, chủ động phòng, chống dịch bệnh; thực hiện công khai minh bạch kết quả kiểm tra để mọi người nuôi trồng thủy sản được biết và thực hiện theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu Sở GT-VT và Sở NN-PTNT khẩn trương thực hiện và báo cáo kết quả về UBND tỉnh trong quý II/2021.

Tin, ảnh: CHƯƠNG NGUYỄN